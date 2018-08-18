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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:54
Mazay256 написав: Vlad442 написав:
Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом.
Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база.
PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Затронет хорошо. Больше половины кредитов в банках не обслуживаемые, по НБУ. Знаю немаленький бизнес, который тупо бросил поставщиков, кредиторов, по максисмуму вывел деньги из оборота и ударился в овгз ). Видимо, делать деньги из воздуха оказалось выгоднее, чем реальное производство. Это уже долговой кризис.
и как на ваш конкретный пример повлияет мировой долговой кризис? Ваш знакомый бизнес УЖЕ дефолтнул. Он уже умер, а что мертво - умереть не может
(с).
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investorkiev
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:55
investorkiev написав: asti написав:
Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось!
Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?
С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
нє, був десь 2,5 при УРСР а зараз 2,96.
5 це разом із понаєхами елекричками/маршрутками із ближнього та дального пригорода на роботу в будній день.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:04
rw666 написав:
Если кржн - уже рокета?
То как насчёт украинской провинции?
Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Неплоха провинция с ценой за трёху в 1300 за метр пусть и в -08м году
Не иначе Полтава или Запор, да ещё и центр?
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барабашов
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:09
investorkiev написав: asti написав:
Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось!
Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?
С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
Да не живёт сейчас в Киеве 5 млн, даже с понаехами, дай бог 3,5 и то не факт, и 90% этих понаехавших никакого влияния на рынок не оказывают ибо не имеют денег на покупку даже комнаты в общаге. Единственное влияние аренда, но опять же количество квартир в аренду растет каждый день, а где берутся сьемщики??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:11
барабашов написав: rw666 написав:
Если кржн - уже рокета?
То как насчёт украинской провинции?
Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Неплоха провинция с ценой за трёху в 1300 за метр пусть и в -08м году
Не иначе Полтава или Запор, да ещё и центр?
У нас в Кропивницком трёхкомнатные сталинки в центре стоили по 100-120 тысяч на пике, а за обычную панельную двушку в спальном районе просили 60//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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