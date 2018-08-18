RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2768276927702771

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 290
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:54

  Mazay256 написав:
  Vlad442 написав:Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом.
Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база.
PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.


Затронет хорошо. Больше половины кредитов в банках не обслуживаемые, по НБУ. Знаю немаленький бизнес, который тупо бросил поставщиков, кредиторов, по максисмуму вывел деньги из оборота и ударился в овгз ). Видимо, делать деньги из воздуха оказалось выгоднее, чем реальное производство. Это уже долговой кризис.


и как на ваш конкретный пример повлияет мировой долговой кризис? Ваш знакомый бизнес УЖЕ дефолтнул. Он уже умер, а что мертво - умереть не может (с).
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 06.03.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:55

  investorkiev написав:
  asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!

шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?
С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.

нє, був десь 2,5 при УРСР а зараз 2,96.
5 це разом із понаєхами елекричками/маршрутками із ближнього та дального пригорода на роботу в будній день.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:04

  rw666 написав:Если кржн - уже рокета?
То как насчёт украинской провинции?
Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.

Неплоха провинция с ценой за трёху в 1300 за метр пусть и в -08м году
Не иначе Полтава или Запор, да ещё и центр?
барабашов
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 16.06.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:09

  investorkiev написав:
  asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?
С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
Да не живёт сейчас в Киеве 5 млн, даже с понаехами, дай бог 3,5 и то не факт, и 90% этих понаехавших никакого влияния на рынок не оказывают ибо не имеют денег на покупку даже комнаты в общаге. Единственное влияние аренда, но опять же количество квартир в аренду растет каждый день, а где берутся сьемщики??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:11

  барабашов написав:
  rw666 написав:Если кржн - уже рокета?
То как насчёт украинской провинции?
Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Неплоха провинция с ценой за трёху в 1300 за метр пусть и в -08м году
Не иначе Полтава или Запор, да ещё и центр?
У нас в Кропивницком трёхкомнатные сталинки в центре стоили по 100-120 тысяч на пике, а за обычную панельную двушку в спальном районе просили 60//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2768276927702771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17432 2788420
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:27
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.