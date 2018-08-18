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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2769277027712772

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 290
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:28

  vladus17 написав:
  flyman написав:
  vladus17 написав:В Коростене еще не подорожало. Подтверждаю. Цены такие же как и в 2016-2018, то есть на дне.

1к за 1 Фонд (8куе)?

Да, в зависимости от ремонта.
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 54b8011731
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 54b8011731
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... 54b8011731
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 54b8011731

так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:37

  flyman написав:так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень

Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1 :idea:

П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:16

  vladus17 написав:
  flyman написав:так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень

Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1 :idea:

П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.

На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти

Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:33

  flyman написав:
  vladus17 написав:
  flyman написав:так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень

Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1 :idea:

П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.

На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти

Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.

Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою? :|
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:38

  vladus17 написав:
  flyman написав:
  vladus17 написав:Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1 :idea:

П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.

На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти

Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.

Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою? :|

я працюю без фанатизму, 8 год. і баста, здоров"я важливіше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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