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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:28
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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1
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:37
flyman написав:
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
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vladus17
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:16
vladus17 написав: flyman написав:
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти
Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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1
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:33
flyman написав: vladus17 написав: flyman написав:
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти
Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою?
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vladus17
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:38
vladus17 написав: flyman написав: vladus17 написав:
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти
Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою?
я працюю без фанатизму, 8 год. і баста, здоров"я важливіше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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