|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:28
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17209
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:37
flyman написав:
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:16
vladus17 написав: flyman написав:
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти
Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17209
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:33
flyman написав: vladus17 написав: flyman написав:
так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти
Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою?
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:38
vladus17 написав: flyman написав: vladus17 написав:
Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1
П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти
Зі.
В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.
Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою?
я працюю без фанатизму, 8 год. і баста, здоров"я важливіше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17209
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:28
flyman написав: vladus17 написав:
Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).
Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.
Так ось минулого року його не стало....
Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).
Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?
Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою?
я працюю без фанатизму, 8 год. і баста, здоров"я важливіше
И американец молодец, и Флай молодец.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33131
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 3821 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:29
Провинция и малая родина, в моем случае, - это Бердянск.
Район - Гора. Возле самолета.
Тоже думаю на пенсию, туда вернутся.
Летом - красота: Солнце, море.
-----
В друзьях с: Tip Top, Jorj, nata77, РАТАН, zeleniy, skier, nativa13, yuri_m, Гондурас_мля, pete
-
rw666
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 07.10.08
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:37
airmax78 написав:
И американец молодец, и Флай молодец.
Все умрут?
Макс, вы мне напоминаете этого америкоса, только без 10 млн уе. Вам уже почти 43, а тот помер в 60. Но с нашей экологией это максимум, т.е у вас всего впереди 17 лет жизни. Это значит что грамотно купленная однушка окупится не больше чем 2 раза... нужно спешить
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1717
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:14
investorkiev написав: airmax78 написав:
И американец молодец, и Флай молодец.
Все умрут?
Макс, вы мне напоминаете этого америкоса, только без 10 млн уе. Вам уже почти 43, а тот помер в 60. Но с нашей экологией это максимум, т.е у вас всего впереди 17 лет жизни. Это значит что грамотно купленная однушка окупится не больше чем 2 раза... нужно спешить
Я недавно вичитав, по моєму навіть тут, що в світі в середньому живуть після виходу на пенсію ще 18 років.
Тому самий шикарний лайфхак, це вийти на пенсію і прожити більше чим 18 років отримуючи пенсію.
Кого хвилює несправедливість пенсійного забезпечення, думаю тре поставити за ціль досягнення справедливості таким чином (не залежно від держави і резиденства).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17209
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17432
|2788492
|
|
|462
|191184
|
|
|8
|9989
|
|