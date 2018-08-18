Додано: Суб 18 січ, 2020 18:33

flyman написав: vladus17 написав: flyman написав: так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,

от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень

Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.

П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.

Зараз вже так модно дореч1



П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу. Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.Зараз вже так модно дореч1П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.

На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєти



Зі.

В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою. На пенсію рантьє я і зараз можу піти, а смисл, так як тільки закінчилася епоха зубожинні та на моменті рубиться капуста на каклєтиЗі.В цоколі оплата 220 грн квартплата в ОСББ і ще 50-60 грн. за е.е. зимою.

Якось сп1лкувався з одним чел1ком в США, 62 рок1в. В нього актив1в напевне на б1льш як 10 лям1в доллар1в. Працюе в Шанха1 на Яблуко корпорейшен. Мае двох дорослих д1тей, старш1й 29 рок1в, а молодш1й 24. Проблеми з вагою, та здоровям (спить по 4-5 годин, пост1йно за ноутом працюе).Так ось, в1н теж вважав що не варто йти на пенс1ю доки йому так добре платят. Пот1м дек1лька рок1в тому коли в нього зак1нчився контракт, та в1н вир1шив що все, досить працювати, час в1дпочити. Йому компан1я запропонувала п1дписати такий же контракт ще на 5 рок1в + в1н отримае 1 лям зелен1 як бонус. В1н не витримав тако1 спокуси и зв1сно п1дписав.Так ось минулого року його не стало....Старша донька нав1ть на похорони не прийшла так як в них боли проблеми з порозум1нням один одного (вона лезби).Питання, для чого ЙОМУ були потр1бн1 т1 лями доллар1в?Ск1льки треба людин1 для того щоб бути щасливою?