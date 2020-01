Додано: Суб 18 січ, 2020 17:28

vladus17 написав: flyman написав: vladus17 написав: В Коростене еще не подорожало. Подтверждаю. Цены такие же как и в 2016-2018, то есть на дне. В Коростене еще не подорожало. Подтверждаю. Цены такие же как и в 2016-2018, то есть на дне.

1к за 1 Фонд (8куе)? 1к за 1 Фонд (8куе)?

Да, в зависимости от ремонта.

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 54b8011731

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 54b8011731

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... 54b8011731

так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,

от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень

