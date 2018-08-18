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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 290
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:02

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:И американец молодец, и Флай молодец.

Все умрут?

Макс, вы мне напоминаете этого америкоса, только без 10 млн уе. Вам уже почти 43, а тот помер в 60. Но с нашей экологией это максимум, т.е у вас всего впереди 17 лет жизни. Это значит что грамотно купленная однушка окупится не больше чем 2 раза... нужно спешить

100%. Но нах нужна однушка, если планировать утилизацию через 17 лет?


Шоб она 2 раза окупилась! И потом еще детям останется хоть что-то кроме батареи бутылок 18летнего вискаря.
investorkiev
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