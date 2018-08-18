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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:02
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
И американец молодец, и Флай молодец.
Все умрут?
Макс, вы мне напоминаете этого америкоса, только без 10 млн уе. Вам уже почти 43, а тот помер в 60. Но с нашей экологией это максимум, т.е у вас всего впереди 17 лет жизни. Это значит что грамотно купленная однушка окупится не больше чем 2 раза... нужно спешить
100%. Но нах нужна однушка, если планировать утилизацию через 17 лет?
Шоб она 2 раза окупилась! И потом еще детям останется хоть что-то кроме батареи бутылок 18летнего вискаря.
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investorkiev
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