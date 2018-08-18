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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 290
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:02

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:И американец молодец, и Флай молодец.

Все умрут?

Макс, вы мне напоминаете этого америкоса, только без 10 млн уе. Вам уже почти 43, а тот помер в 60. Но с нашей экологией это максимум, т.е у вас всего впереди 17 лет жизни. Это значит что грамотно купленная однушка окупится не больше чем 2 раза... нужно спешить

100%. Но нах нужна однушка, если планировать утилизацию через 17 лет?


Шоб она 2 раза окупилась! И потом еще детям останется хоть что-то кроме батареи бутылок 18летнего вискаря.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...
Ты какой то тормоз. Все забетонировались в 16-17 году.

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  asti написав:Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...

Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
Ты знаешь, Влад не такой дыбил как кажется.

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rw666 написав:Если кржн - уже рокета?
То как насчёт украинской провинции?
Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Если твоя малая родина не Львов и не Одесса отловить не чего.

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Смотря где провинция.
Например, вот депрессивный "ржавый пояс" ВУ, куда не идут инвестиции.
https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... -kvartiry/
В Харькове резко подорожали квартиры
Во втором полугодии 2019 года цены на квартиры в Харькове выросли на 8%, что является абсолютным рекордом среди других городов Украины.
Да уж, смешно)

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:
  flyman написав:так я приблизно за таку ціну купив цоколь в Бучі осінню 2015,
от на пенсію, думаю, або продам, або буду здавати, а сам переберуся в Коростень

Цоколь то цоколь. А це повноц1нне житло. На пенс1ю в самий раз будет. Я однозначно так зроблю. На малу родину повернусь.
П.С. На пенс1ю планую п1лся 35-40 рок1в п1ти.
Зараз вже так модно дореч1 :idea:

П.С.2 Ц1ню ваш принцип м1н1мал1зму/simple living. Сам по ньому живу.
Сказочный д.... В 35 лет вернуться в Коростень. И откуда только такие берутся.

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:52

  Унуноктий написав:
asti написав:Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...
Ты какой то тормоз. Все забетонировались в 16-17 году.
Давай без оскорблений, а?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Ракета не злетить: головний ракетчик (зелений Вован) переплутав акселератор з гальмами!
Скоріше ракета жорстко приземлиться!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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