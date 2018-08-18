Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:И американец молодец, и Флай молодец.
Все умрут?
Макс, вы мне напоминаете этого америкоса, только без 10 млн уе. Вам уже почти 43, а тот помер в 60. Но с нашей экологией это максимум, т.е у вас всего впереди 17 лет жизни. Это значит что грамотно купленная однушка окупится не больше чем 2 раза... нужно спешить
100%. Но нах нужна однушка, если планировать утилизацию через 17 лет?
Шоб она 2 раза окупилась! И потом еще детям останется хоть что-то кроме батареи бутылок 18летнего вискаря.
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Ты какой то тормоз. Все забетонировались в 16-17 году.
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
rw666 написав:Если кржн - уже рокета? То как насчёт украинской провинции? Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Если твоя малая родина не Львов и не Одесса отловить не чего.
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Ты какой то тормоз. Все забетонировались в 16-17 году.