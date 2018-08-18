Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом. Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база. PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Затронет хорошо. Больше половины кредитов в банках не обслуживаемые, по НБУ. Знаю немаленький бизнес, который тупо бросил поставщиков, кредиторов, по максисмуму вывел деньги из оборота и ударился в овгз ). Видимо, делать деньги из воздуха оказалось выгоднее, чем реальное производство. Это уже долговой кризис.
и как на ваш конкретный пример повлияет мировой долговой кризис? Ваш знакомый бизнес УЖЕ дефолтнул. Он уже умер, а что мертво - умереть не может (с).
Как ни странно - не умер. У нас удивительная страна, предприятие с арестованными счетами и кучей исков может ещё долго барахтаться, выпускать продукцию, продавать, получать оплату, платить налоги и зарплату. Все - через ж..у, но тем не менее.