RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2771277227732774

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 290
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20851
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в Киеве из кранов 75% домов потекла святая вода.https://kiev.informator.ua/2020/01/18/v ... GTeCyDUpvM
75 уже число сакральное))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 03.12.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:41

  investorkiev написав:
  Mazay256 написав:
  Vlad442 написав:Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом.
Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база.
PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.


Затронет хорошо. Больше половины кредитов в банках не обслуживаемые, по НБУ. Знаю немаленький бизнес, который тупо бросил поставщиков, кредиторов, по максисмуму вывел деньги из оборота и ударился в овгз ). Видимо, делать деньги из воздуха оказалось выгоднее, чем реальное производство. Это уже долговой кризис.


и как на ваш конкретный пример повлияет мировой долговой кризис? Ваш знакомый бизнес УЖЕ дефолтнул. Он уже умер, а что мертво - умереть не может (с).


Как ни странно - не умер. У нас удивительная страна, предприятие с арестованными счетами и кучей исков может ещё долго барахтаться, выпускать продукцию, продавать, получать оплату, платить налоги и зарплату. Все - через ж..у, но тем не менее.
Mazay256
 
Повідомлень: 532
З нами з: 15.06.16
Подякував: 141 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:53

Сразу видно: дом в надежных рукахЗображення
airmax78
 
Повідомлень: 33133
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3821 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2771277227732774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17432 2788650
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:27
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.