Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:36
Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.
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Унуноктий
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:41
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Mazay256
в Нед 19 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Mazay256
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:53
Сразу видно: дом в надежных руках
airmax78
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Додано: Нед 19 січ, 2020 09:28
Mazay256 написав:[ Как ни странно - не умер. У нас удивительная страна, предприятие с арестованными счетами и кучей исков может ещё долго барахтаться, выпускать продукцию, продавать, получать оплату, платить налоги и зарплату. Все - через ж..у, но тем не менее.
Укрпластик?
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PrimusInterPares
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Додано: Нед 19 січ, 2020 10:24
Унуноктий написав:
Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.
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Актьоришки, клоуни і самокатчики - думаєш, просруться???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Нед 19 січ, 2020 10:25
Унуноктий написав:
Спокойной жизни нам осталось до сентября. Дальше очередная буря.
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Народ буде вимітати гав-но, яке він і вибрав в кількості 75%?
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Frant
в Нед 19 січ, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31
Frant написав: Унуноктий написав:
Спокойной жизни нам осталось до сентября. Дальше очередная буря.
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Народ буде вимітати г***о, яке він і вибрав в кількості 75%?
я бы проголосовал за тех кто пообещает сделать лоботомию порохоботам
Унуноктий
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Додано: Нед 19 січ, 2020 10:34
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
Спокойной жизни нам осталось до сентября. Дальше очередная буря.
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Народ буде вимітати г***о, яке він і вибрав в кількості 75%?
я бы проголосовал за тех кто пообещает сделать лоботомию порохоботам
Уня, ти вже прогаласував за зебілів, капітулянтів і клоунів.
Допомогло?
До речі, ти вже купив собі електросамокат? Кажуть, позитивно впливає на розвиток інтелекту. Правда, в тебе його ніколи не було, як і в інших кіношників...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Нед 19 січ, 2020 11:18
Frant написав:
Уня, ти вже прогаласував за зебілів, капітулянтів і клоунів.
Допомогло?
Франт, ты ж сам рапортуешь про рекордный рост цен на твои хрущи в 2019 году. Значит помогло, неужели сам сообразить не можешь?
Конечно, я тебя понимаю: все ждут от ЗекоМанды нескольких важных и решительных шагов, а они все их не делают, но, думаю, это вопрос времени.
investorkiev
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Додано: Нед 19 січ, 2020 11:20
investorkiev написав: Frant написав:
Уня, ти вже прогаласував за зебілів, капітулянтів і клоунів.
Допомогло?
Франт, ты ж сам рапортуешь про рекордный рост цен на твои хрущи в 2019 году. Значит помогло, неужели сам сообразить не можешь?
Конечно, я тебя понимаю: все ждут от ЗекоМанды нескольких важных и решительных шагов, а они все их не делают, но, думаю, это вопрос времени.
нужно начать с лоботомии порохоботов)
Унуноктий
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