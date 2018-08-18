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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 290
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:41

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Востаннє редагувалось Mazay256 в Нед 19 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:53

Сразу видно: дом в надежных рукахЗображення
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Mazay256 написав:[

Как ни странно - не умер. У нас удивительная страна, предприятие с арестованными счетами и кучей исков может ещё долго барахтаться, выпускать продукцию, продавать, получать оплату, платить налоги и зарплату. Все - через ж..у, но тем не менее.

Укрпластик?

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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:24

  Унуноктий написав:Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

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Актьоришки, клоуни і самокатчики - думаєш, просруться???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:25

  Унуноктий написав:Спокойной жизни нам осталось до сентября. Дальше очередная буря.

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Народ буде вимітати гав-но, яке він і вибрав в кількості 75%?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 19 січ, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31

  Frant написав:
  Унуноктий написав:Спокойной жизни нам осталось до сентября. Дальше очередная буря.

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Народ буде вимітати г***о, яке він і вибрав в кількості 75%?

я бы проголосовал за тех кто пообещает сделать лоботомию порохоботам
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:34

  Унуноктий написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:Спокойной жизни нам осталось до сентября. Дальше очередная буря.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Народ буде вимітати г***о, яке він і вибрав в кількості 75%?

я бы проголосовал за тех кто пообещает сделать лоботомию порохоботам

Уня, ти вже прогаласував за зебілів, капітулянтів і клоунів.
Допомогло?

До речі, ти вже купив собі електросамокат? Кажуть, позитивно впливає на розвиток інтелекту. Правда, в тебе його ніколи не було, як і в інших кіношників...
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:18

  Frant написав:Уня, ти вже прогаласував за зебілів, капітулянтів і клоунів.
Допомогло?


Франт, ты ж сам рапортуешь про рекордный рост цен на твои хрущи в 2019 году. Значит помогло, неужели сам сообразить не можешь?

Конечно, я тебя понимаю: все ждут от ЗекоМанды нескольких важных и решительных шагов, а они все их не делают, но, думаю, это вопрос времени.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:20

  investorkiev написав:
  Frant написав:Уня, ти вже прогаласував за зебілів, капітулянтів і клоунів.
Допомогло?


Франт, ты ж сам рапортуешь про рекордный рост цен на твои хрущи в 2019 году. Значит помогло, неужели сам сообразить не можешь?

Конечно, я тебя понимаю: все ждут от ЗекоМанды нескольких важных и решительных шагов, а они все их не делают, но, думаю, это вопрос времени.

нужно начать с лоботомии порохоботов)
Унуноктий
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