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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 291
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
95
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:41

...
Востаннє редагувалось Mazay256 в Нед 19 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:53

Сразу видно: дом в надежных рукахЗображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Mazay256 написав:[

Как ни странно - не умер. У нас удивительная страна, предприятие с арестованными счетами и кучей исков может ещё долго барахтаться, выпускать продукцию, продавать, получать оплату, платить налоги и зарплату. Все - через ж..у, но тем не менее.

Del

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Востаннє редагувалось PrimusInterPares в Нед 19 січ, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:08

  asti написав:
  investorkiev написав:
  asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?
С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
Да не живёт сейчас в Киеве 5 млн, даже с понаехами, дай бог 3,5 и то не факт, и 90% этих понаехавших никакого влияния на рынок не оказывают ибо не имеют денег на покупку даже комнаты в общаге. Единственное влияние аренда, но опять же количество квартир в аренду растет каждый день, а где берутся сьемщики??

переезжают из совкошлака в новострои. совкошлак идет на продажу. деньги от продажи в новострой. новострой в аренду... круговорот г@вна в природе в отсутствие фондового рынка и прочих деривативов
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:21

  Унуноктий написав:Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

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Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:57

  Frant написав:
  Унуноктий написав:Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

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Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?

так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:39

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

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Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?

так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?

Самое ужасное, что на этих местных выборах состоится реванш пророссийских сил и рыгов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:01

  airmax78 написав:Самое ужасное, что на этих местных выборах состоится реванш пророссийских сил и рыгов.

и что конкретно изменится в работе вашей ростовской прачечной? или в ЖЕКе вашей прэлэсти? или в ассортименте Сильпо, куда вы ходите скупаться?

Что будет ужасного?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:10

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Самое ужасное, что на этих местных выборах состоится реванш пророссийских сил и рыгов.

и что конкретно изменится в работе вашей ростовской прачечной? или в ЖЕКе вашей прэлэсти? или в ассортименте Сильпо, куда вы ходите скупаться?

Что будет ужасного?

Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности.
P.S. Я хожу в АТБ.
airmax78
 
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