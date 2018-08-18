Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как ни странно - не умер. У нас удивительная страна, предприятие с арестованными счетами и кучей исков может ещё долго барахтаться, выпускать продукцию, продавать, получать оплату, платить налоги и зарплату. Все - через ж..у, но тем не менее.
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Востаннє редагувалось PrimusInterPares в Нед 19 січ, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны? С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
Да не живёт сейчас в Киеве 5 млн, даже с понаехами, дай бог 3,5 и то не факт, и 90% этих понаехавших никакого влияния на рынок не оказывают ибо не имеют денег на покупку даже комнаты в общаге. Единственное влияние аренда, но опять же количество квартир в аренду растет каждый день, а где берутся сьемщики??
переезжают из совкошлака в новострои. совкошлак идет на продажу. деньги от продажи в новострой. новострой в аренду... круговорот г@вна в природе в отсутствие фондового рынка и прочих деривативов
airmax78 написав:Самое ужасное, что на этих местных выборах состоится реванш пророссийских сил и рыгов.
и что конкретно изменится в работе вашей ростовской прачечной? или в ЖЕКе вашей прэлэсти? или в ассортименте Сильпо, куда вы ходите скупаться?
Что будет ужасного?
Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности. P.S. Я хожу в АТБ.