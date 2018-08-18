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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2772277327742775>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 292
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:19

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Самое ужасное, что на этих местных выборах состоится реванш пророссийских сил и рыгов.

и что конкретно изменится в работе вашей ростовской прачечной? или в ЖЕКе вашей прэлэсти? или в ассортименте Сильпо, куда вы ходите скупаться?

Что будет ужасного?

Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности.
P.S. Я хожу в АТБ.

вся надежда на Зеленского, надеюсь он опять наебёт и западенцев и сепаров и те и те проголосуют за него....
если он не сможт то пи** всему, франты и трибеки разорвут страну на части
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:43

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности.
P.S. Я хожу в АТБ.

вся надежда на Зеленского, надеюсь он опять наебёт и западенцев и сепаров и те и те проголосуют за него....
если он не сможт то пи** всему, франты и трибеки разорвут страну на части

Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:46

  airmax78 написав:... ... рыги... Пети и Юли


один вариант "лучше" другого
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:47

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:Заруба будет на местных выборах 25 октября, а качать начнут раньше.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?

так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?

Натаха, не тупи!
Вони подорожчали ще при Порошенко!
А при зепільній владі - темп зростання цін - різко впав! І на новобуди також!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 19 січ, 2020 15:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:48

  Frant написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?

так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?

Натаха, не тупи!
Вони подорожчали ще при Порошенко!


Франт, рекордное подорожание в 2019 году, это уже не Порошенко!

В первые годы правления Порошенко твои хрущи как раз рекордно подешевели, вспомни.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:51

  investorkiev написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?

так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?



Франт, рекордное подорожание в 2019 году, это уже не Порошенко!

В первые годы правления Порошенко твои хрущи как раз рекордно подешевели, вспомни.

Тупенька, в 2014-2015 російсько-українська війна йшла повним ходом!
І не Порошенко її почав, і не український народ!
"Хрущі" підтяглись за новобудами, в 2018-2019. Нагадати, хто був президентом до середини 2019?

Актьоришка тоді ще в Кварталі виступав.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:58

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности.
P.S. Я хожу в АТБ.

вся надежда на Зеленского, надеюсь он опять наебёт и западенцев и сепаров и те и те проголосуют за него....
если он не сможт то пи** всему, франты и трибеки разорвут страну на части

Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.

изучите плиз.... https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... e_vybory/2
на Зе играет то что люди вс' больше и больше привікают к жизни без Пети, Юли и ОППО.... Единственній игрок єто Медведчуковские ур**
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:00

  Frant написав:Тупенька, в 2014-2015 російсько-українська війна йшла повним ходом!
І не Порошенко її почав, і не український народ!
"Хрущі" підтяглись за новобудами, в 2018-2019. Нагадати, хто був президентом до середини 2019?


алкоголик, я тебе напомню: в начале 2014 года Янык сдернул за собой порядка 10 ярдов баксов, обвалив курс до 12 грн/дол.

Народ с испугу выбрал Пороха, который обещал вернуть курс на 10грн, остановить АТО за 2 недели. Но Порох вместо того, что-бы остановить вывод бабла прошлой власти и попытаться его вернуть, кавалерийским наскоком под шумок со своей подельницей "занесите Лере два" сдернул и себе 10 ярдов баксов, через распил рефинанса в падающие банки и т.д., вызвав обвал курса до 20+грн/дол.

Не выдержав таких двух "державникiв", цены на твои хрущи и устремились вниз стремительным домкратом. Потому что одного мега-вора еще как то можно пережить, но два мега-вора вподряд - это слишком даже для такой большой страны как Украина.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:00

  Frant написав:
  investorkiev написав:
  investorkiev написав:так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?



Франт, рекордное подорожание в 2019 году, это уже не Порошенко!

В первые годы правления Порошенко твои хрущи как раз рекордно подешевели, вспомни.

Тупенька, в 2014-2015 російсько-українська війна йшла повним ходом!
І не Порошенко її почав, і не український народ!
"Хрущі" підтяглись за новобудами, в 2018-2019. Нагадати, хто був президентом до середини 2019?

Актьоришка тоді ще в Кварталі виступав.

сделайте ему лоботомию плиз!
Унуноктий
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