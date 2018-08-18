Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Самое ужасное, что на этих местных выборах состоится реванш пророссийских сил и рыгов.
и что конкретно изменится в работе вашей ростовской прачечной? или в ЖЕКе вашей прэлэсти? или в ассортименте Сильпо, куда вы ходите скупаться?
Что будет ужасного?
Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности. P.S. Я хожу в АТБ.
вся надежда на Зеленского, надеюсь он опять наебёт и западенцев и сепаров и те и те проголосуют за него.... если он не сможт то пи** всему, франты и трибеки разорвут страну на части
airmax78 написав:Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности. P.S. Я хожу в АТБ.
вся надежда на Зеленского, надеюсь он опять наебёт и западенцев и сепаров и те и те проголосуют за него.... если он не сможт то пи** всему, франты и трибеки разорвут страну на части
Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.
Frant написав:Актьоришок, клоунів і самокатчиків - відправлять на смітник історії?
так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?
Франт, рекордное подорожание в 2019 году, это уже не Порошенко!
В первые годы правления Порошенко твои хрущи как раз рекордно подешевели, вспомни.
Тупенька, в 2014-2015 російсько-українська війна йшла повним ходом! І не Порошенко її почав, і не український народ! "Хрущі" підтяглись за новобудами, в 2018-2019. Нагадати, хто був президентом до середини 2019?
Актьоришка тоді ще в Кварталі виступав.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:Я очень хочу снова ошибиться. Но если это произойдет, то нашему движению в сторону Запада придет конец, раскол страны окончательно оформится и на фоне усиления России, все это может привести к довольно печальным последствиям для украинской государственности. P.S. Я хожу в АТБ.
вся надежда на Зеленского, надеюсь он опять наебёт и западенцев и сепаров и те и те проголосуют за него.... если он не сможт то пи** всему, франты и трибеки разорвут страну на части
Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.
Frant написав:Тупенька, в 2014-2015 російсько-українська війна йшла повним ходом! І не Порошенко її почав, і не український народ! "Хрущі" підтяглись за новобудами, в 2018-2019. Нагадати, хто був президентом до середини 2019?
алкоголик, я тебе напомню: в начале 2014 года Янык сдернул за собой порядка 10 ярдов баксов, обвалив курс до 12 грн/дол.
Народ с испугу выбрал Пороха, который обещал вернуть курс на 10грн, остановить АТО за 2 недели. Но Порох вместо того, что-бы остановить вывод бабла прошлой власти и попытаться его вернуть, кавалерийским наскоком под шумок со своей подельницей "занесите Лере два" сдернул и себе 10 ярдов баксов, через распил рефинанса в падающие банки и т.д., вызвав обвал курса до 20+грн/дол.
Не выдержав таких двух "державникiв", цены на твои хрущи и устремились вниз стремительным домкратом. Потому что одного мега-вора еще как то можно пережить, но два мега-вора вподряд - это слишком даже для такой большой страны как Украина.
investorkiev написав:так при них же рекордно подорожали даже твои хрущи. где слова благодарности, Франт?
Франт, рекордное подорожание в 2019 году, это уже не Порошенко!
В первые годы правления Порошенко твои хрущи как раз рекордно подешевели, вспомни.
Тупенька, в 2014-2015 російсько-українська війна йшла повним ходом! І не Порошенко її почав, і не український народ! "Хрущі" підтяглись за новобудами, в 2018-2019. Нагадати, хто був президентом до середини 2019?