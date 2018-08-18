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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:12
Учитывая грядущий мировой кризис. Куда вкладывать деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:14
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:32
Аргументы почему именно в серебро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:41
К кризису обычно нужно подходить с долларами в кубышке и гривневыми долгами, а из кризиса выходить с активами и долларовыми долгами. Последние кризисы это так работало.
Только учтите, что фальстарт может оказаться губительным. Слышал о людях, которые в 2003-2004 все попродавали и сидели с долларами в аренде, ждали кризиса.
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:43
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, вам не кажется странным, что как только США нужно зачмырить какую то страну, то ракета БУК тут же принимает гражданский самолёт за боевую ракету и сбивает....
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:55
в Украине самое многочисленное посольство США на континенте - более 5000 сотрудников. Как думаете, чем они все заняты?
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Местные выборы ничего не решают и их результаты никак не скажутся на политике.
По поводу разочарования вы ошибаетесь. Люди работают, зарплаты растут, курс падает. Зе тихо сидит, никому не мешает, лишнего негатива не вызывает.
Люди с таким энтузиазмом за него проголосовали, что разочаровываться и критиковать это признать себя идиотом.
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