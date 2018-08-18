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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2772277327742775

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 292
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:12

Учитывая грядущий мировой кризис. Куда вкладывать деньги?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:14

  Investor_K написав:Учитывая грядущий мировой кризис. Куда вкладывать деньги?

как говорит неидиот то только в серебро
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:32

Аргументы почему именно в серебро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:41

  Investor_K написав:Учитывая грядущий мировой кризис. Куда вкладывать деньги?

К кризису обычно нужно подходить с долларами в кубышке и гривневыми долгами, а из кризиса выходить с активами и долларовыми долгами. Последние кризисы это так работало.

Только учтите, что фальстарт может оказаться губительным. Слышал о людях, которые в 2003-2004 все попродавали и сидели с долларами в аренде, ждали кризиса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:43

  Investor_K написав:Аргументы почему именно в серебро?

аргументов нет просто вера
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, вам не кажется странным, что как только США нужно зачмырить какую то страну, то ракета БУК тут же принимает гражданский самолёт за боевую ракету и сбивает....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:55

  Унуноктий написав:кстати, вам не кажется странным, что как только США нужно зачмырить какую то страну, то ракета БУК тут же принимает гражданский самолёт за боевую ракету и сбивает....

в Украине самое многочисленное посольство США на континенте - более 5000 сотрудников. Как думаете, чем они все заняты?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.

Местные выборы ничего не решают и их результаты никак не скажутся на политике.
По поводу разочарования вы ошибаетесь. Люди работают, зарплаты растут, курс падает. Зе тихо сидит, никому не мешает, лишнего негатива не вызывает.
Люди с таким энтузиазмом за него проголосовали, что разочаровываться и критиковать это признать себя идиотом.
Vlad442
 
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