аргументов нет просто вера
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:43
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, вам не кажется странным, что как только США нужно зачмырить какую то страну, то ракета БУК тут же принимает гражданский самолёт за боевую ракету и сбивает....
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Местные выборы ничего не решают и их результаты никак не скажутся на политике.
По поводу разочарования вы ошибаетесь. Люди работают, зарплаты растут, курс падает. Зе тихо сидит, никому не мешает, лишнего негатива не вызывает.
Люди с таким энтузиазмом за него проголосовали, что разочаровываться и критиковать это признать себя идиотом.
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:12
Хорошая цифра поатежеспособных арендаторов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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