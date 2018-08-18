|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:43
Investor_K написав:
Аргументы почему именно в серебро?
аргументов нет просто вера
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20856
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:45
кстати, вам не кажется странным, что как только США нужно зачмырить какую то страну, то ракета БУК тут же принимает гражданский самолёт за боевую ракету и сбивает....
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20856
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:57
airmax78 написав:
Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.
Местные выборы ничего не решают и их результаты никак не скажутся на политике.
По поводу разочарования вы ошибаетесь. Люди работают, зарплаты растут, курс падает. Зе тихо сидит, никому не мешает, лишнего негатива не вызывает.
Люди с таким энтузиазмом за него проголосовали, что разочаровываться и критиковать это признать себя идиотом.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:12
Хорошая цифра поатежеспособных арендаторов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5581
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:58
Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:02
asti написав:
Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?
в центре пойдут вврех, на окраине сам КГС еще не распродал все барахло свое. Но новые ЖК должны подорожать. Отрою страшную тайну: Новый ЖК, бизнес, комфорт, бывает постоеные хуже хруща. Слышно что кто-то сексом занимается. Цена может подорожать, но кто ее купит?
если Вы будите продать, то налог 5%+ ~5% брокеру. Инвестиция - с комиссиями бред сумасшедшего :0 . Разве что на очень длительный период.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:55
Унуноктий написав:
кстати, вам не кажется странным, что как только США нужно зачмырить какую то страну, то ракета БУК тут же принимает гражданский самолёт за боевую ракету и сбивает....
Уня, хватит бухать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3737
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:56
asti написав:Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?
Тока вверх!
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20856
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:16
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.
Местные выборы ничего не решают и их результаты никак не скажутся на политике.
По поводу разочарования вы ошибаетесь. Люди работают, зарплаты растут, курс падает. Зе тихо сидит, никому не мешает, лишнего негатива не вызывает.
Люди с таким энтузиазмом за него проголосовали, что разочаровываться и критиковать это признать себя идиотом.
скажу больше, беспредел всем надоел, все хотят жить скучно и размеренно как в европе
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20856
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:20
Унуноктий написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Очарование широких масс в ЗеМессии прошло. Хлебом с рыбой он народ не накормил, воду в вино не превратил. Поэтому на этих выборах каждый вернется к своим старым предпочтениям. На Юго-Востоке снова большинство наберут рыги, на Западе и в центре есть шанс у Пети и Юли. Думаю что Зе на местных выборах пролетит как фанера.
Местные выборы ничего не решают и их результаты никак не скажутся на политике.
По поводу разочарования вы ошибаетесь. Люди работают, зарплаты растут, курс падает. Зе тихо сидит, никому не мешает, лишнего негатива не вызывает.
Люди с таким энтузиазмом за него проголосовали, что разочаровываться и критиковать это признать себя идиотом.
скажу больше, беспредел всем надоел, все хотят жить скучно и размеренно как в европе
Только у каждого "скучно и размеренно" ассоциируется с разными людьми. У многих - с рыгами.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33134
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 3822 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17432
|2789246
|
|
|462
|191274
|
|
|8
|9997
|
|