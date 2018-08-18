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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:12
Хорошая цифра поатежеспособных арендаторов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:58
Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:02
в центре пойдут вврех, на окраине сам КГС еще не распродал все барахло свое. Но новые ЖК должны подорожать. Отрою страшную тайну: Новый ЖК, бизнес, комфорт, бывает постоеные хуже хруща. Слышно что кто-то сексом занимается. Цена может подорожать, но кто ее купит?
если Вы будите продать, то налог 5%+ ~5% брокеру. Инвестиция - с комиссиями бред сумасшедшего :0 . Разве что на очень длительный период.
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тока вверх!
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так, у Польщі українці можуть взяти до $50 тис. у кредит під 8−12%, а ось іпотека за наявності дозволу на проживання коштує 3,5−5% річних. Саме кредитами на житло Польща і цікава багатьом іноземцям.
«Було б класно першим кроком запустити в Україні іпотечну систему кредитування, — міркує Гнатків. — Коли людина купує квартиру в кредит, вона швидше за все не поїде працювати в іншу країну, а прив’яжеться до України».
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:53
Да уж, лучше б я пару квартир летом купил (как и планировал!). Где взялись эти ОВГЗ на мою голову...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:57
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:06
Вы не замечали, что пенсионеры покупают в основном украинский (половину), очень редко батон, и не целый а тоже половинку.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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