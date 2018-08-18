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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2771277227732774

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 292
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
43
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:12

Хорошая цифра поатежеспособных арендаторов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:58

Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:02

  asti написав:Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?


в центре пойдут вврех, на окраине сам КГС еще не распродал все барахло свое. Но новые ЖК должны подорожать. Отрою страшную тайну: Новый ЖК, бизнес, комфорт, бывает постоеные хуже хруща. Слышно что кто-то сексом занимается. Цена может подорожать, но кто ее купит?

если Вы будите продать, то налог 5%+ ~5% брокеру. Инвестиция - с комиссиями бред сумасшедшего :0 . Разве что на очень длительный период.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:Камрады, куда пойдут цены в ближайшие полгода?
Кто что думает?
Тока вверх!

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так, у Польщі українці можуть взяти до $50 тис. у кредит під 8−12%, а ось іпотека за наявності дозволу на проживання коштує 3,5−5% річних. Саме кредитами на житло Польща і цікава багатьом іноземцям.

«Було б класно першим кроком запустити в Україні іпотечну систему кредитування, — міркує Гнатків. — Коли людина купує квартиру в кредит, вона швидше за все не поїде працювати в іншу країну, а прив’яжеться до України».
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:53

Да уж, лучше б я пару квартир летом купил (как и планировал!). Где взялись эти ОВГЗ на мою голову...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:57

  asti написав:Да уж, лучше б я пару квартир летом купил (как и планировал!). Где взялись эти ОВГЗ на мою голову...

ну теперь сиди в ОВГЗ, догоняй доходность.... до мая не рыпайся а в июне июле можешь что то купить, только бери в уже сданых домах, не играйся
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:06

  investorkiev написав:
  artlife написав:
Производство хлеба и хлебобулочных изделий резко упало в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За 11 месяцев 2019 года было изготовлено 782,3 тысячи тонн хлеба, из них в ноябре 66,7 тысячи тон. По сравнению с прошлым годом производство хлеба сократилось на 14%.


Похоже, что люди вместо хлеба решили купить лучше квартиру.

Ракете быть.


Считать что сегодня украинцам не хватает на хлеб - смешно.

Вы не замечали, что пенсионеры покупают в основном украинский (половину), очень редко батон, и не целый а тоже половинку.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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