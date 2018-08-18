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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2773277427752776>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 293
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:20

asti

если вы будите продавать, будет комиссия с продажи. Цена недвиги даст примерно тоже что и овгз. 20%-30% за год недвига НЕ даст. Фарог/Михайловский в суд подаст на вас и будите потом 10 раз продавать и покупать обратно для того чтобы в налик вывести :lol: Будите бегать как ужаленный в одно место :lol:

В центре цена выростит по любому, на окраине вряд ли
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 19 січ, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:33

  proftpd66 написав:asti

если вы будите продавать, будет комиссия с продажи. Цена недвиги даст примерно тоже что и овгз. 20%-30% за год недвига НЕ даст. Фарог/Михайловский в суд подаст на вас и будите потом 10 раз продавать и покупать обратно для того чтобы в налик вывести :lol:

В центре цена выростит по любому, на окраине вряд ли

на коротком отрезке, ОВГЗ может дать и большую доходность, на среднем меньшую, а на 5 лет может опять большую дать....
вопрос недвиги в том что "забетонировался" и забыл, спокойно живёшь и работаешь/зарабатываешь дальше
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:38

Унуноктий

тут зависит по сколько ты сдал баксы

если 28, то ты ОВГЗ взял гривну на 5 лет 15-16% (вычеркнуть комиссии), скупился обратно в бакс по 22.

а если купил недвигу и слился по те же 28, ТО ревальвация до 22-23 будет очень токсичная. Ты продал обратно в баксах и получил обратно баксы. А если бы, просто, гривну держать, то она дает прибыль с 28 до 22, даже, без ОВГЗ. Возьми Укргаз 15%(12%) свободные деньги. Оперируй как душа захочет, купи GPB по 1.2 продай по 1.3. Купи ЕВРО по 1.08, продай по 1.12-1.24.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Для аірмакса, фасад, картина маслом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:53

  proftpd66 написав:Унуноктий

тут зависит по сколько ты сдал баксы

если 28, то ты ОВГЗ взял гривну на 5 лет 15-16% (вычеркнуть комиссии), скупился обратно в бакс по 22.

а если купил недвигу и слился по те же 28, ТО ревальвация до 22-23 будет очень токсичная. Ты продал обратно в баксах и получил обратно баксы. А если бы, просто, гривну держать, то она дает прибыль с 28 до 22, даже, без ОВГЗ. Возьми Укргаз 15%(12%) свободные деньги. Оперируй как душа захочет, купи GPB по 1.2 продай по 1.3. Купи ЕВРО по 1.08, продай по 1.12-1.24.

при ревальвации, ценники первичке в гривне никто не снижал, она стала дороже, за ней потянулась вторичка. Это рынок.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:53

  flyman написав:Зображення
Для аірмакса, фасад, картина маслом

Ялта?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:55

  proftpd66 написав:asti
если вы будите продавать, будет комиссия с продажи. Цена недвиги даст примерно тоже что и овгз. 20%-30% за год недвига НЕ даст. Фарог/Михайловский в суд подаст на вас и будите потом 10 раз продавать и покупать обратно для того чтобы в налик вывести :lol: Будите бегать как ужаленный в одно место :lol:
Что-ж вы, негодник, все мои карты раскрываете!! :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:55

Унуноктий

верно.
если цена будет очень большая, то кто будет покупать сразу? КГС имеет много вариантов чтобы продать, но никто не берет все сразу по этой цене. Они даже акции сделали до конкретного числа, а сейчас бессрочная акции, потому что закончились покупатели.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:56

  Унуноктий написав:
  flyman написав:Зображення
Для аірмакса, фасад, картина маслом
Ялта?
Манила/Джакарта...
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:57

  proftpd66 написав:Унуноктий

верно.
если цена будет очень большая, то кто будет покупать сразу? КГС имеет много вариантов чтобы продать, но никто не берет все сразу по этой цене. Они даже акции сделали до конкретного числа, а сейчас бессрочная акции, потому что закончились покупатели.

пережёвывают повышение цен и ревальвацию... в апреле активизируется рынок
Унуноктий
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