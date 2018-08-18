Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если вы будите продавать, будет комиссия с продажи. Цена недвиги даст примерно тоже что и овгз. 20%-30% за год недвига НЕ даст. Фарог/Михайловский в суд подаст на вас и будите потом 10 раз продавать и покупать обратно для того чтобы в налик вывести Будите бегать как ужаленный в одно место
В центре цена выростит по любому, на окраине вряд ли
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 19 січ, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
если вы будите продавать, будет комиссия с продажи. Цена недвиги даст примерно тоже что и овгз. 20%-30% за год недвига НЕ даст. Фарог/Михайловский в суд подаст на вас и будите потом 10 раз продавать и покупать обратно для того чтобы в налик вывести
В центре цена выростит по любому, на окраине вряд ли
на коротком отрезке, ОВГЗ может дать и большую доходность, на среднем меньшую, а на 5 лет может опять большую дать.... вопрос недвиги в том что "забетонировался" и забыл, спокойно живёшь и работаешь/зарабатываешь дальше
если 28, то ты ОВГЗ взял гривну на 5 лет 15-16% (вычеркнуть комиссии), скупился обратно в бакс по 22.
а если купил недвигу и слился по те же 28, ТО ревальвация до 22-23 будет очень токсичная. Ты продал обратно в баксах и получил обратно баксы. А если бы, просто, гривну держать, то она дает прибыль с 28 до 22, даже, без ОВГЗ. Возьми Укргаз 15%(12%) свободные деньги. Оперируй как душа захочет, купи GPB по 1.2 продай по 1.3. Купи ЕВРО по 1.08, продай по 1.12-1.24.
если 28, то ты ОВГЗ взял гривну на 5 лет 15-16% (вычеркнуть комиссии), скупился обратно в бакс по 22.
а если купил недвигу и слился по те же 28, ТО ревальвация до 22-23 будет очень токсичная. Ты продал обратно в баксах и получил обратно баксы. А если бы, просто, гривну держать, то она дает прибыль с 28 до 22, даже, без ОВГЗ. Возьми Укргаз 15%(12%) свободные деньги. Оперируй как душа захочет, купи GPB по 1.2 продай по 1.3. Купи ЕВРО по 1.08, продай по 1.12-1.24.
при ревальвации, ценники первичке в гривне никто не снижал, она стала дороже, за ней потянулась вторичка. Это рынок.
proftpd66 написав:asti если вы будите продавать, будет комиссия с продажи. Цена недвиги даст примерно тоже что и овгз. 20%-30% за год недвига НЕ даст. Фарог/Михайловский в суд подаст на вас и будите потом 10 раз продавать и покупать обратно для того чтобы в налик вывести Будите бегать как ужаленный в одно место
верно. если цена будет очень большая, то кто будет покупать сразу? КГС имеет много вариантов чтобы продать, но никто не берет все сразу по этой цене. Они даже акции сделали до конкретного числа, а сейчас бессрочная акции, потому что закончились покупатели.
верно. если цена будет очень большая, то кто будет покупать сразу? КГС имеет много вариантов чтобы продать, но никто не берет все сразу по этой цене. Они даже акции сделали до конкретного числа, а сейчас бессрочная акции, потому что закончились покупатели.
пережёвывают повышение цен и ревальвацию... в апреле активизируется рынок