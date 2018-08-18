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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2773277427752776

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 293
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:57

  Унуноктий написав:
  flyman написав:Зображення
Для аірмакса, фасад, картина маслом

Ялта?

труханов остров
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:01

  airmax78 написав:
  asti написав:Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...

Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.

Помните как в анекдоте - это была белая полоса.
И не такое дно пробивали.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:08

quote="4846682:plugatyrev"
  Унуноктий написав:
  flyman написав:Зображення
Для аірмакса, фасад, картина маслом

Ялта?

труханов остров
####
Рибальський! З каналами ж...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:25

  p_a_l написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Интересная сложилась ситуация.
Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти.
Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть
три года продавать...

Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.

Помните как в анекдоте - это была белая полоса.
И не такое дно пробивали.

слушай до сентября предпосылок к обвалу нет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:30

Унуноктий ну тут же все циники. неужели ты веришь в систему ? (с)
никто тебе телеграмму за месяц о новых или скрытых предпосылках не пришлет
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:33

  plugatyrev написав:Унуноктий ну тут же все циники. неужели ты веришь в систему ? (с)
никто тебе телеграмму за месяц о новых или скрытых предпосылках не пришлет

я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:41

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:Унуноктий ну тут же все циники. неужели ты веришь в систему ? (с)
никто тебе телеграмму за месяц о новых или скрытых предпосылках не пришлет

я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле

Уну, ты маякуй если шо.... держи нас в курсе!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:48

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:Унуноктий ну тут же все циники. неужели ты веришь в систему ? (с)
никто тебе телеграмму за месяц о новых или скрытых предпосылках не пришлет

я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле

Уну, ты маякуй если шо.... держи нас в курсе!

думаю ты сам увидишь если что...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:48

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.

Кум получил карту поляка переехал и перевез всю семью. Его сын 20 лет (исполнилось летом) учится после нашего техникума в институте в Польше. На НГ приезжали в Киев. Говорит что отсрочка пока учится. Предоставил справку в военкомат. Так что, отсрочка предоставляется.
Подрабатывает официантом за 1800 злотых в месяц и платит за учебу 500.
А по поводу нашего образования, при разговоре с поляком про вышку, они всегда спрашивают - А правда что в Украине диплом можно купить?
Вот поэтому наши дипломы там не котируются. Смысл тут учиться? Чтобы для пенсионеров и государства тут потом батрачить?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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  #<1 ... 2773277427752776
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