Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
Помните как в анекдоте - это была белая полоса. И не такое дно пробивали.
asti написав:Интересная сложилась ситуация. Вроде и хочется в недвигу вложиться, но пугает кризис который, по всему, уже на пороге - шутка ли Доу Джонс тридцатку разменял, а предыдущий обвал начался с уровня 15-ти. Опять полетит все к чертям и снова придется свою прэлэсть три года продавать...
Влад говорит, что нас не затронет, т.к. у нас все и так сильно упало.
Помните как в анекдоте - это была белая полоса. И не такое дно пробивали.
airmax78 написав:Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька. Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.
Кум получил карту поляка переехал и перевез всю семью. Его сын 20 лет (исполнилось летом) учится после нашего техникума в институте в Польше. На НГ приезжали в Киев. Говорит что отсрочка пока учится. Предоставил справку в военкомат. Так что, отсрочка предоставляется. Подрабатывает официантом за 1800 злотых в месяц и платит за учебу 500. А по поводу нашего образования, при разговоре с поляком про вышку, они всегда спрашивают - А правда что в Украине диплом можно купить? Вот поэтому наши дипломы там не котируются. Смысл тут учиться? Чтобы для пенсионеров и государства тут потом батрачить?