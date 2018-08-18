Додано: Нед 19 січ, 2020 23:48

Vlad442 написав: airmax78 написав: Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.

Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички? Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?

Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам. Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.

Кум получил карту поляка переехал и перевез всю семью. Его сын 20 лет (исполнилось летом) учится после нашего техникума в институте в Польше. На НГ приезжали в Киев. Говорит что отсрочка пока учится. Предоставил справку в военкомат. Так что, отсрочка предоставляется.Подрабатывает официантом за 1800 злотых в месяц и платит за учебу 500.А по поводу нашего образования, при разговоре с поляком про вышку, они всегда спрашивают - А правда что в Украине диплом можно купить?Вот поэтому наши дипломы там не котируются. Смысл тут учиться? Чтобы для пенсионеров и государства тут потом батрачить?