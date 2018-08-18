Додано: Пон 20 січ, 2020 00:31

Унуноктий написав: плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ

нас тогда накроет сильнее всего

лучше если кризис накроет европу плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФнас тогда накроет сильнее всеголучше если кризис накроет европу

Если честно вообще не представляю каким будет мировой кризис.По Украине понятно - свалят нерезы из ОВГЗ и курс рванет к 40. Больше ничего, потому что металурги и так упали, зерно будут покупать при любом раскладе, гастрики работу не потеряют (от дупомоя не откажешься, это тебе не юристконсульт).А как он ударит по РФ и Европе? Вообще не ясно. РФ и так под санкциями, накопили около 1 трлн (тысяча миллиардов если шо) доларов запасов.В Европе ставки могут шагнуть в отрицательные величины и максимум будет 0-й рост.В США тоже могут отрицательными ставки сделать. Тогда не смотря на отсутствие денег недвижимость пойдет в дальнейший рост - хранить кеш будет тупо убыточно, а недвигу взял в кредит на 100куе, а возвращать нужно всего 95куе (отрицательные ставки), уже выгодно по умолчанию...