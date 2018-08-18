зачем?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жалко если кризис бабахнет в 2020 году, мы как всегда чуть чуть не успеваем.... вот если в 2021 году то есть шанс украине "проскочить" и отделаться лёгким испугом в виде 6 месячной "ямки", так что "топим" за кризис осенью 2021 года
в любом случае рынок земли наш "золотой парашут"
рынок земли в РФ
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:01
что бы был обвал нужно что бы было куда падать.... а падать с 800 долларов до 500 это и не обвал
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ
нас тогда накроет сильнее всего
лучше если кризис накроет европу
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:31
Если честно вообще не представляю каким будет мировой кризис.
По Украине понятно - свалят нерезы из ОВГЗ и курс рванет к 40. Больше ничего, потому что металурги и так упали, зерно будут покупать при любом раскладе, гастрики работу не потеряют (от дупомоя не откажешься, это тебе не юристконсульт).
А как он ударит по РФ и Европе? Вообще не ясно. РФ и так под санкциями, накопили около 1 трлн (тысяча миллиардов если шо) доларов запасов.
В Европе ставки могут шагнуть в отрицательные величины и максимум будет 0-й рост.
В США тоже могут отрицательными ставки сделать. Тогда не смотря на отсутствие денег недвижимость пойдет в дальнейший рост - хранить кеш будет тупо убыточно, а недвигу взял в кредит на 100куе, а возвращать нужно всего 95куе (отрицательные ставки), уже выгодно по умолчанию...
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:36
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:42
Унуноктий
Так PAL и не ждёт 500 в ж*** ПОХа
Он ту сталинку с фонтаном во дворе хочет по цене 2000года
И шоб там ремонт забабахать за десятку
А сам мантрит на Поляндию, на шоколадные реки и икряные берега Пшемысля с Данцигом
Там точно на ВСЁ заработанное тяжким трудом можно три виллы на Висле и куб Брабус на сдачу взять
Что не провидец - так Сержик с каклетой в матрасе блин
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 20 січ, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:43
А в чем мы зависим от РФ?
Наоборот, если кризис накроет Европу, нам мало не покажется.
Вообще, думаю, кризис накрывает те экономики, где есть пузырь. А у нас, практически, натуральное хозяйство.
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:51
А весной - весений авитаминоз?
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