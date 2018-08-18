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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2775277627772778>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 293
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:57

  p_a_l написав:Сам жду обвала

зачем?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жалко если кризис бабахнет в 2020 году, мы как всегда чуть чуть не успеваем.... вот если в 2021 году то есть шанс украине "проскочить" и отделаться лёгким испугом в виде 6 месячной "ямки", так что "топим" за кризис осенью 2021 года
в любом случае рынок земли наш "золотой парашут"
рынок земли в РФ http://agroportal.ua/views/blogs/morato ... -eto-bylo/
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:01

  p_a_l написав:
  Унуноктий написав:
  p_a_l написав:Помните как в анекдоте - это была белая полоса.
И не такое дно пробивали.

слушай до сентября предпосылок к обвалу нет

Вы это не говорите никому. Будут ждать сентября и рынок в цене обвалится. :D
Вы же сами знаете, что помимо курса может повлиять и рынок земли и про ипотеку что то там говорят.
Сам жду обвала, но по закону подлости что то да помешает. :D

что бы был обвал нужно что бы было куда падать.... а падать с 800 долларов до 500 это и не обвал
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ
нас тогда накроет сильнее всего
лучше если кризис накроет европу
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:31

  Унуноктий написав:плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ
нас тогда накроет сильнее всего
лучше если кризис накроет европу


Если честно вообще не представляю каким будет мировой кризис.

По Украине понятно - свалят нерезы из ОВГЗ и курс рванет к 40. Больше ничего, потому что металурги и так упали, зерно будут покупать при любом раскладе, гастрики работу не потеряют (от дупомоя не откажешься, это тебе не юристконсульт).

А как он ударит по РФ и Европе? Вообще не ясно. РФ и так под санкциями, накопили около 1 трлн (тысяча миллиардов если шо) доларов запасов.

В Европе ставки могут шагнуть в отрицательные величины и максимум будет 0-й рост.

В США тоже могут отрицательными ставки сделать. Тогда не смотря на отсутствие денег недвижимость пойдет в дальнейший рост - хранить кеш будет тупо убыточно, а недвигу взял в кредит на 100куе, а возвращать нужно всего 95куе (отрицательные ставки), уже выгодно по умолчанию...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле


А с чем связана именно осень? Энергоресурсы?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:36

  artlife написав:
  Унуноктий написав:я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле


А с чем связана именно осень? Энергоресурсы?

Осенняя депрессия.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:42

Унуноктий
Так PAL и не ждёт 500 в ж*** ПОХа
Он ту сталинку с фонтаном во дворе хочет по цене 2000года
И шоб там ремонт забабахать за десятку
А сам мантрит на Поляндию, на шоколадные реки и икряные берега Пшемысля с Данцигом
Там точно на ВСЁ заработанное тяжким трудом можно три виллы на Висле и куб Брабус на сдачу взять
Что не провидец - так Сержик с каклетой в матрасе блин
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 20 січ, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:43

  Унуноктий написав:плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ
нас тогда накроет сильнее всего
лучше если кризис накроет европу

А в чем мы зависим от РФ?
Наоборот, если кризис накроет Европу, нам мало не покажется.
Вообще, думаю, кризис накрывает те экономики, где есть пузырь. А у нас, практически, натуральное хозяйство.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:51

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  Унуноктий написав:я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле


А с чем связана именно осень? Энергоресурсы?

Осенняя депрессия.

А весной - весений авитаминоз?
artlife
 
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