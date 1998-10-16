Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Украина, как многие страны Латинской Америки, сделала акцент в экономических реформах на стабильность национальной денежной единицы. На базе такой стабильности (а гривня, несомненно, являлась мировым рекордсменом по стабильности в течение первого года своего существования) была достигнута стабилизация экономики, снижение инфляции и относительная стабилизация уровня производства. Высокие процентные ставки (по ОВГЗ) обеспечивали приток финансовых ресурсов извне и позволяли компенсировать дефицит торгового баланса. Однако параллельно с этим должны были проходить структурные изменения в экономике, которые предполагали приватизацию, либерализацию и наведение порядка в бюджетном секторе.
Растущие объемы государственного потребления не позволяли снизить цену заимствования по государственным обязательствам. Страна отказалась от покрытия дефицита государственного бюджета за счет печатного станка, ибо инфляция в 10000 процентов в год убедила даже самых отъявленных скептиков в том, что это не есть хорошо. А единственный иной доступный человечеству способ финансирования дефицита бюджета - через выпуск долговых обязательств - при стабильной денежной единице привел к сверхбыстрым темпам роста пирамиды ОВГЗ.
Во всех странах, прошедших этот путь, пирамида долговых обязательств достигала своего пика, после чего инвесторы прекращали инвестировать средства в экономику и наступала развязка.
[quote="4846732:investorkiev"недвигу взял в кредит на 100куе, а возвращать нужно всего 95куе (отрицательные ставки), уже выгодно по умолчанию...[/quote]
отрицательные ставки - реальные ставки это с поправкой на инфляцию, в договорах такого понятия нет. т.е. дают по 2%, а инфляция 3% - реальная ставка -1%, но номинал 2% надо платить все равно. эх, МБА..
Унуноктий написав:плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ нас тогда накроет сильнее всего лучше если кризис накроет европу
Если честно вообще не представляю каким будет мировой кризис.
По Украине понятно - свалят нерезы из ОВГЗ и курс рванет к 40. Больше ничего, потому что металурги и так упали, зерно будут покупать при любом раскладе, гастрики работу не потеряют (от дупомоя не откажешься, это тебе не юристконсульт).
А как он ударит по РФ и Европе? Вообще не ясно. РФ и так под санкциями, накопили около 1 трлн (тысяча миллиардов если шо) доларов запасов.
В Европе ставки могут шагнуть в отрицательные величины и максимум будет 0-й рост.
В США тоже могут отрицательными ставки сделать. Тогда не смотря на отсутствие денег недвижимость пойдет в дальнейший рост - хранить кеш будет тупо убыточно, а недвигу взял в кредит на 100куе, а возвращать нужно всего 95куе (отрицательные ставки), уже выгодно по умолчанию...
Как вариант, доллар вниз, долги Америки уменьшились и производство стало конкурентноспособным, инвестиции из Китая вытащили, Китай в опе, как и хомяки с матрасами.
artlife написав:Украина, как многие страны Латинской Америки, сделала акцент в экономических реформах на стабильность национальной денежной единицы. На базе такой стабильности (а гривня, несомненно, являлась мировым рекордсменом по стабильности в течение первого года своего существования) была достигнута стабилизация экономики, снижение инфляции и относительная стабилизация уровня производства. Высокие процентные ставки (по ОВГЗ) обеспечивали приток финансовых ресурсов извне и позволяли компенсировать дефицит торгового баланса. Однако параллельно с этим должны были проходить структурные изменения в экономике, которые предполагали приватизацию, либерализацию и наведение порядка в бюджетном секторе.
Растущие объемы государственного потребления не позволяли снизить цену заимствования по государственным обязательствам. Страна отказалась от покрытия дефицита государственного бюджета за счет печатного станка, ибо инфляция в 10000 процентов в год убедила даже самых отъявленных скептиков в том, что это не есть хорошо. А единственный иной доступный человечеству способ финансирования дефицита бюджета - через выпуск долговых обязательств - при стабильной денежной единице привел к сверхбыстрым темпам роста пирамиды ОВГЗ.
Во всех странах, прошедших этот путь, пирамида долговых обязательств достигала своего пика, после чего инвесторы прекращали инвестировать средства в экономику и наступала развязка.
Vlad442 Последний раз доллар так делал в 71м, с отменой золотого стандарта, или в 73м, когда нефть вчетверо из за коммуняк и арабов прыгнул? При Рейгана и Клинтоне ж более менее стабильно девальвация шла?
барабашов написав:Vlad442 Последний раз доллар так делал в 71м, с отменой золотого стандарта, или в 73м, когда нефть вчетверо из за коммуняк и арабов прыгнул? При Рейгана и Клинтоне ж более менее стабильно девальвация шла?
Да. Я вначале написал "посмотрите на кризис 73", но потом убрал, чтобы не было лишних аналогий. Я ничего не пытаюсь предсказать, но кризис обычно приходит когда не ждут и откуда не ждут. Пример - все закупились летом долларом, а тут нежданчик. Так будет и с кризисом. У всех просчитаны все варианты, кроме обвала доллара, который вполне вписывается в политику Трампа.