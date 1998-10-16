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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2776277727782779

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 293
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
96
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:12

  artlife написав:Украина, как многие страны Латинской Америки, сделала акцент в экономических реформах на стабильность национальной денежной единицы. На базе такой стабильности (а гривня, несомненно, являлась мировым рекордсменом по стабильности в течение первого года своего существования) была достигнута стабилизация экономики, снижение инфляции и относительная стабилизация уровня производства. Высокие процентные ставки (по ОВГЗ) обеспечивали приток финансовых ресурсов извне и позволяли компенсировать дефицит торгового баланса. Однако параллельно с этим должны были проходить структурные изменения в экономике, которые предполагали приватизацию, либерализацию и наведение порядка в бюджетном секторе.

Растущие объемы государственного потребления не позволяли снизить цену заимствования по государственным обязательствам. Страна отказалась от покрытия дефицита государственного бюджета за счет печатного станка, ибо инфляция в 10000 процентов в год убедила даже самых отъявленных скептиков в том, что это не есть хорошо. А единственный иной доступный человечеству способ финансирования дефицита бюджета - через выпуск долговых обязательств - при стабильной денежной единице привел к сверхбыстрым темпам роста пирамиды ОВГЗ.

Во всех странах, прошедших этот путь, пирамида долговых обязательств достигала своего пика, после чего инвесторы прекращали инвестировать средства в экономику и наступала развязка.

https://zn.ua/ECONOMICS/sem_mifov_sovre ... logii.html

16 октября, 1998 :wink:

Розплата за нинішній економічний курс - вже близька.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:21

  Унуноктий написав:плохо будет если кризис нормально долбанёт по РФ
нас тогда накроет сильнее всего
лучше если кризис накроет европу

Ех, Уня!
Який же ти обмежений інтелектуально!
Для України краще, як би криза зачепила Московію!
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:24

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:Унуноктий ну тут же все циники. неужели ты веришь в систему ? (с)
никто тебе телеграмму за месяц о новых или скрытых предпосылках не пришлет

я верю в цикличность нашей отсталой экономики, у нас все кризисы начинаются осенью, с января по август у нас всё хорошо
а вот сентябрь не исключаю.... и первые симптомы могут начатся в июле

Уня, з тебе оракул, як з гавна куля!
Я би не довірив би тобі навіть поганий колгосп!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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