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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2775277627772778

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 02:20

Vlad442
Последний раз доллар так делал в 71м, с отменой золотого стандарта, или в 73м, когда нефть вчетверо из за коммуняк и арабов прыгнул?
При Рейгана и Клинтоне ж более менее стабильно девальвация шла?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 02:22

artlife
Сколько Вам он было в октябре 98го чтоб всё это приведенное в статье, так сказать, без инсинуаций и с собственного опыта рассказать, как валилось и куда летело?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 02:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Vlad442
Последний раз доллар так делал в 71м, с отменой золотого стандарта, или в 73м, когда нефть вчетверо из за коммуняк и арабов прыгнул?
При Рейгана и Клинтоне ж более менее стабильно девальвация шла?

Да. Я вначале написал "посмотрите на кризис 73", но потом убрал, чтобы не было лишних аналогий.
Я ничего не пытаюсь предсказать, но кризис обычно приходит когда не ждут и откуда не ждут. Пример - все закупились летом долларом, а тут нежданчик. Так будет и с кризисом. У всех просчитаны все варианты, кроме обвала доллара, который вполне вписывается в политику Трампа.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:Украина, как многие страны Латинской Америки, сделала акцент в экономических реформах на стабильность национальной денежной единицы. На базе такой стабильности (а гривня, несомненно, являлась мировым рекордсменом по стабильности в течение первого года своего существования) была достигнута стабилизация экономики, снижение инфляции и относительная стабилизация уровня производства. Высокие процентные ставки (по ОВГЗ) обеспечивали приток финансовых ресурсов извне и позволяли компенсировать дефицит торгового баланса. Однако параллельно с этим должны были проходить структурные изменения в экономике, которые предполагали приватизацию, либерализацию и наведение порядка в бюджетном секторе.

Растущие объемы государственного потребления не позволяли снизить цену заимствования по государственным обязательствам. Страна отказалась от покрытия дефицита государственного бюджета за счет печатного станка, ибо инфляция в 10000 процентов в год убедила даже самых отъявленных скептиков в том, что это не есть хорошо. А единственный иной доступный человечеству способ финансирования дефицита бюджета - через выпуск долговых обязательств - при стабильной денежной единице привел к сверхбыстрым темпам роста пирамиды ОВГЗ.

Во всех странах, прошедших этот путь, пирамида долговых обязательств достигала своего пика, после чего инвесторы прекращали инвестировать средства в экономику и наступала развязка.

https://zn.ua/ECONOMICS/sem_mifov_sovre ... logii.html

16 октября, 1998 :wink:
Кажется 18 августа лупануло)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:[quote="4846732:investorkiev"недвигу взял в кредит на 100куе, а возвращать нужно всего 95куе (отрицательные ставки), уже выгодно по умолчанию...


отрицательные ставки - реальные ставки это с поправкой на инфляцию, в договорах такого понятия нет. т.е. дают по 2%, а инфляция 3% - реальная ставка -1%, но номинал 2% надо платить все равно. эх, МБА..[/quote] Может Наташа ещё и в рекламу Маней вео верит? Там где говорят что возвращай меньше чем берешь)

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Востаннє редагувалось Унуноктий в Пон 20 січ, 2020 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Как вариант, доллар вниз, долги Америки уменьшились и производство стало конкурентноспособным, инвестиции из Китая вытащили, Китай в опе, как и хомяки с матрасами.
Потому и инвестируем в Киевский бетон. Ибо доллар как всем известно ничем не обеспеченная бумажка.

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:35

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Vlad442
Последний раз доллар так делал в 71м, с отменой золотого стандарта, или в 73м, когда нефть вчетверо из за коммуняк и арабов прыгнул?
При Рейгана и Клинтоне ж более менее стабильно девальвация шла?

Да. Я вначале написал "посмотрите на кризис 73", но потом убрал, чтобы не было лишних аналогий.
Я ничего не пытаюсь предсказать, но кризис обычно приходит когда не ждут и откуда не ждут. Пример - все закупились летом долларом, а тут нежданчик. Так будет и с кризисом. У всех просчитаны все варианты, кроме обвала доллара, который вполне вписывается в политику Трампа.

Есть одно большое НО, у вашей теории.
Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов.
А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов.
Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам.
Загоняя их в кредитное рабство на веки.

Вот и мы, Украина в тренде, сейчас должки набирает бодренько.
А отдавать прийдется нам с вами, через повышения налогов, сборов и цен на ком услуги. Так что копите баксы, они еще пригодятся.
Such is the game.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:22

  Унуноктий написав:
Vlad442 написав:Как вариант, доллар вниз, долги Америки уменьшились и производство стало конкурентноспособным, инвестиции из Китая вытащили, Китай в опе, как и хомяки с матрасами.
Потому и инвестируем в Киевский бетон. Ибо доллар как всем известно ничем не обеспеченная бумажка.

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Каждый раз после такой фразы и после очередного опубликования индекса Биг Мака я напрягаюсь и внимательно начинаю смотреть за курсом.
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