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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:02
proftpd66 написав:
если гривна и овгз "развалится", то это значит, что на трояне гостинка будет 200к$?
Если экономка развалится, то ваша квартира будет стоять 10-20к$.
Хочу, чтобы квартира стоЯла 200к$ и чтобы экономика не развалилась. А статьи из 1998 читать не буду. Верю, что всё будет хорошо. А кто читает статьи из 1998, то у него гостинка будет стоЯть 10-20к$. А у меня не будИт. Потому, что я за то, чтобы всё было хорошо и чтобы ничего не было плохо.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:31
Всім привіт.
Хтось казав що кан перейшов на гришу.
Ціни в доларах. По курсу на день продажу. Розтермінування в доларах. По курсу на день оплати, але не нижчому ніж на день коли вліз в кабалу.
Ціни....
Ціни .... І кофе омно.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:36
Тем временем, люди продолжают уезжать из страны, что не может не влиять на КРЖН:
Застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:38
artlife написав: барабашов написав:artlife
Сколько Вам он было в октябре 98го чтоб всё это приведенное в статье, так сказать, без инсинуаций и с собственного опыта рассказать, как валилось и куда летело?
Просто подумалось, что статья из далекого 1998, написана как буд-то сегодня. Всё повторяется. Интересно почитать, как было, чтобы понять, как будет.
Не совсем ситуация повторяется
Тогда сбережений у пересiчного взагалi було нуль
А если двадцатка в матрасе была - то это был уже не пересiчний
И совсем не на гостинку, а как минимум на виллу в Ницце
А покупка нового авто за подобную сумму в салоне у первых дилеров была похожа на въезд в Нижний героя Михалкова в "Жестоком романсе"
Нахомячили наши граждане за последние лет 25 нехило
Поэтому и курса 50-60-....100 у нас в обозримой перспективе не будет, как и трат содержимого матраса как у школяров-турыстов в фильме " Евротур"
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:42
investorkiev написав:
Тем временем, люди продолжают уезжать из страны, что не может не влиять на КРЖН:
Застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
Это хорошо. Такие люди дела, инвесторы и предприниматели нам нужны в Украине.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:44
Puente написав: vladus17 написав:
Вот и мы, Украина в тренде, сейчас должки набирает бодренько.
А отдавать прийдется нам с вами, через повышения налогов, сборов и цен на ком услуги. Так что копите баксы, они еще пригодятся.
Such is the game.
Так у нас ніби-то якраз намітилася тенденція перевести валютні борги в гривневі . А це зовсім інший стан - якщо встигнуть ...
а потом обвалить гривну
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:48
барабашов для дяди сэма выше кровью и потом нахомяченое даже не мелочь по карманам, так, пыль в углах. шаг в сторону-прыжок на месте и по миру пустят за 12часов. и гостинка на трое будет не 10-20 а 3-3.5. а если у него самого подгорать будет , то на эту богом забытую колонию даже с прибором забудут положить. джунгли. естественный отбор.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:51
Первый написав:
Всім привіт.
Хтось казав що кан перейшов на гришу.
Ціни в доларах. По курсу на день продажу. Розтермінування в доларах. По курсу на день оплати, але не нижчому ніж на день коли вліз в кабалу.
Ціни....
Ціни .... І кофе омно.
"Кабала". Это хорошо когда вещи своими именами называют. Бойкоту КАНу, пока не понизят цены! Как в Тетрисе сделали.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:01
Зебіли норм пацани. Відмінили оподаткування доходів від переуступки. Мафіозі будівельні рулять
Цікаво що з "пільгою" 3 роки на володіння?
Всім процвітання!
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