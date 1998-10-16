RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2776277727782779

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:02

  proftpd66 написав:
  artlife написав:Во всех странах, прошедших этот путь, пирамида долговых обязательств достигала своего пика, после чего инвесторы прекращали инвестировать средства в экономику и наступала развязка.

https://zn.ua/ECONOMICS/sem_mifov_sovre ... logii.html

16 октября, 1998 :wink:


если гривна и овгз "развалится", то это значит, что на трояне гостинка будет 200к$?
Если экономка развалится, то ваша квартира будет стоять 10-20к$.

Хочу, чтобы квартира стоЯла 200к$ и чтобы экономика не развалилась. А статьи из 1998 читать не буду. Верю, что всё будет хорошо. А кто читает статьи из 1998, то у него гостинка будет стоЯть 10-20к$. А у меня не будИт. Потому, что я за то, чтобы всё было хорошо и чтобы ничего не было плохо.
artlife
 
Повідомлень: 153
З нами з: 07.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:31

Всім привіт.

Хтось казав що кан перейшов на гришу.
:-)
Ціни в доларах. По курсу на день продажу. Розтермінування в доларах. По курсу на день оплати, але не нижчому ніж на день коли вліз в кабалу.
Ціни....
Ціни .... І кофе омно.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14987
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тем временем, люди продолжают уезжать из страны, что не может не влиять на КРЖН:

Застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:38

  artlife написав:
  барабашов написав:artlife
Сколько Вам он было в октябре 98го чтоб всё это приведенное в статье, так сказать, без инсинуаций и с собственного опыта рассказать, как валилось и куда летело?

Просто подумалось, что статья из далекого 1998, написана как буд-то сегодня. Всё повторяется. Интересно почитать, как было, чтобы понять, как будет.

Не совсем ситуация повторяется
Тогда сбережений у пересiчного взагалi було нуль
А если двадцатка в матрасе была - то это был уже не пересiчний
И совсем не на гостинку, а как минимум на виллу в Ницце
А покупка нового авто за подобную сумму в салоне у первых дилеров была похожа на въезд в Нижний героя Михалкова в "Жестоком романсе"
Нахомячили наши граждане за последние лет 25 нехило
Поэтому и курса 50-60-....100 у нас в обозримой перспективе не будет, как и трат содержимого матраса как у школяров-турыстов в фильме " Евротур"
барабашов
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 16.06.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:42

  investorkiev написав:Тем временем, люди продолжают уезжать из страны, что не может не влиять на КРЖН:

Застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.

Это хорошо. Такие люди дела, инвесторы и предприниматели нам нужны в Украине.
airmax78
 
Повідомлень: 33137
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:44

  Puente написав:
  vladus17 написав:
Вот и мы, Украина в тренде, сейчас должки набирает бодренько.
А отдавать прийдется нам с вами, через повышения налогов, сборов и цен на ком услуги. Так что копите баксы, они еще пригодятся.
Such is the game.


Так у нас ніби-то якраз намітилася тенденція перевести валютні борги в гривневі . А це зовсім інший стан - якщо встигнуть ...

а потом обвалить гривну
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20869
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:48

барабашов для дяди сэма выше кровью и потом нахомяченое даже не мелочь по карманам, так, пыль в углах. шаг в сторону-прыжок на месте и по миру пустят за 12часов. и гостинка на трое будет не 10-20 а 3-3.5. а если у него самого подгорать будет , то на эту богом забытую колонию даже с прибором забудут положить. джунгли. естественный отбор.
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 09.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:51

  Первый написав:Всім привіт.

Хтось казав що кан перейшов на гришу.
:-)
Ціни в доларах. По курсу на день продажу. Розтермінування в доларах. По курсу на день оплати, але не нижчому ніж на день коли вліз в кабалу.
Ціни....
Ціни .... І кофе омно.

"Кабала". Это хорошо когда вещи своими именами называют. Бойкоту КАНу, пока не понизят цены! Как в Тетрисе сделали.
airmax78
 
Повідомлень: 33137
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:01

Зебіли норм пацани. Відмінили оподаткування доходів від переуступки. Мафіозі будівельні рулять
Цікаво що з "пільгою" 3 роки на володіння?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14987
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1953 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2776277727782779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17433 2789833
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 22:56
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.