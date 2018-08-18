Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Думаю, нахомяченные именно пересичными 10-20 тыс у.е. никак не влияют на курс гривни при обвале пирамиды. Они повлияют раве что на сохранение возможности покупать импортные товары в условиях девала и вести какое-то время привычный образ жизни.
Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.
artlife написав:Думаю, нахомяченные именно пересичными 10-20 тыс у.е. никак не влияют на курс гривни при обвале пирамиды. Они повлияют раве что на сохранение возможности покупать импортные товары в условиях девала и вести какое-то время привычный образ жизни.
Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.
Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.
Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.
artlife написав:Думаю, нахомяченные именно пересичными 10-20 тыс у.е. никак не влияют на курс гривни при обвале пирамиды. Они повлияют раве что на сохранение возможности покупать импортные товары в условиях девала и вести какое-то время привычный образ жизни.
Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.
Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.
Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.
вот ты только что страшную вещь написал.... влошилисб даже те что не планировали....
Первый написав:Зебіли норм пацани. Відмінили оподаткування доходів від переуступки.
Вони уявлення не мають, що і як робити з економікою і політикою. Тому результати їх діяльності - скоро відчуємо на власній шкурі.
"То, что Зеленский любую проблему встречает трагическим молчанием, а потом давит на жалость — результат неготовности к взрослой жизни. В его ситуации толчком к взрослению должна была послужить учёба в вузе. Но вы и сами можете вспомнить, как участники КВН закрывали сессии. Покривлялся на сцене и готово.
в разгар войны и на грани кризиса доверить страну мызамирцу, который своё предприятие в минусе держал — прекрасная идея, но всё равно здравая логика в нашем случае не сработала. Главное, что теперь президент достойно отвечает своим избирателям, в любой ситуации выдавая фразу «А какая разница»."