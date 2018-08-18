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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2778277927802781>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:29

Ожидание

Зображення

Реальность

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:31

  artlife написав:
  барабашов написав:artlife
Сколько Вам он было в октябре 98го чтоб всё это приведенное в статье, так сказать, без инсинуаций и с собственного опыта рассказать, как валилось и куда летело?

Просто подумалось, что статья из далекого 1998, написана как буд-то сегодня. Всё повторяется. Интересно почитать, как было, чтобы понять, как будет.

так и будет к сожалению)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:32

  artlife написав:Думаю, нахомяченные именно пересичными 10-20 тыс у.е. никак не влияют на курс гривни при обвале пирамиды. Они повлияют раве что на сохранение возможности покупать импортные товары в условиях девала и вести какое-то время привычный образ жизни.

Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:47

  Первый написав:
  artlife написав:Думаю, нахомяченные именно пересичными 10-20 тыс у.е. никак не влияют на курс гривни при обвале пирамиды. Они повлияют раве что на сохранение возможности покупать импортные товары в условиях девала и вести какое-то время привычный образ жизни.

Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.

Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.

Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:51

:|
  zzzzzz написав:Ожидание

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Реальность

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Очень грустно. Согласен. И стекло для остекления использовали дешевое и кривое, из-за этого в этом здании все искажается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:01

airmax78
Надстроили всего 2 этажа, слабаки))) А ведь могли и 5 этажей надстроить)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:05

  zzzzzz написав:airmax78
Надстроили всего 2 этажа, слабаки))) А ведь могли и 5 этажей надстроить)

не проблема)) http://my-obolon.kiev.ua/dostoprimechat ... -doma.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:08

  investorkiev написав:
Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.

Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.

Думаю як раз навпаки. Хіба у zzzzz, Сержик і решти найзрозумніших представників форуму не має 25-30 куе?
Впевнений що є.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:11

  investorkiev написав:
  Первый написав:
  artlife написав:Думаю, нахомяченные именно пересичными 10-20 тыс у.е. никак не влияют на курс гривни при обвале пирамиды. Они повлияют раве что на сохранение возможности покупать импортные товары в условиях девала и вести какое-то время привычный образ жизни.

Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.

Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.

Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.

вот ты только что страшную вещь написал.... влошилисб даже те что не планировали....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16

  Первый написав:Зебіли норм пацани. Відмінили оподаткування доходів від переуступки.

Вони уявлення не мають, що і як робити з економікою і політикою.
Тому результати їх діяльності - скоро відчуємо на власній шкурі.

"То, что Зеленский любую проблему встречает трагическим молчанием, а потом давит на жалость — результат неготовности к взрослой жизни. В его ситуации толчком к взрослению должна была послужить учёба в вузе. Но вы и сами можете вспомнить, как участники КВН закрывали сессии. Покривлялся на сцене и готово.

в разгар войны и на грани кризиса доверить страну мызамирцу, который своё предприятие в минусе держал — прекрасная идея, но всё равно здравая логика в нашем случае не сработала. Главное, что теперь президент достойно отвечает своим избирателям, в любой ситуации выдавая фразу «А какая разница»."

https://petrimazepa.com/prezident_ulyba ... sya_lyudey
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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