Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.
Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.
Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.
вот ты только что страшную вещь написал.... влошилисб даже те что не планировали....
Ничего страшного, это ж не фондовый рынок. Абсолютно все кого я знаю из таких «внезапных инвесторов» не продадут свою новообретенную прэлэсть даже под дулом пистолета. Поэтому массового слива не будет.
Из смешного: забетонировалась с целью стать лендлордом даже жена Эрика наймана, который всю жизнь рассказывает что нужно вкладываться в акции/облигации )))
Знаю эту историю. Сосед-де6ил с деньгами и православием головного мозга - это проблема для всего дома.
Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4