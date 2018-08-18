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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2778277927802781

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:20

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Первый написав:Цей форум підтверджує правило - шанси є завжди. Наявність бабла не дорівнює їх реалізації.

Та ладно, у кого было бабло - в 90% забетонировались на дне. Только 10% провтыкали свой шанс.

Покупками вскрылись даже такие люди, о которых я даже не подозревал что у них есть нахомяченные 25-30куе на бетон.

вот ты только что страшную вещь написал.... влошилисб даже те что не планировали....

Ничего страшного, это ж не фондовый рынок. Абсолютно все кого я знаю из таких «внезапных инвесторов» не продадут свою новообретенную прэлэсть даже под дулом пистолета. Поэтому массового слива не будет.


Из смешного: забетонировалась с целью стать лендлордом даже жена Эрика наймана, который всю жизнь рассказывает что нужно вкладываться в акции/облигации )))

https://mind.ua/ru/openmind/20206659-po ... dvizhimost

Почитайте эти аматорские размышления... эх, не читает он наш форум, а зря. Лично я очень многому научился.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:22

  investorkiev написав:Почитайте эти аматорские размышления... эх, не читает он наш форум, а зря. Лично я очень многому научился

І чому ж саме, Натахо?
Як не віддаватати проспорене віски?

  investorkiev написав:Из смешного: забетонировалась с целью стать лендлордом даже жена Эрика наймана, который всю жизнь рассказывает что нужно вкладываться в акции/облигации )))

https://mind.ua/ru/openmind/20206659-po ... dvizhimost

Почитайте эти аматорские размышления... эх, не читае

До речі, Найман рекомендує купляти "вторинку". Очевидно, він не закінчував ні МВА, ні технікум радянської тоговлі.

"Покупка квартиры на «первичке» сразу отпала, так как почти все объекты при просчете давали в лучшем случае 6% годовых из-за больших площадей новостроек."
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:эх, не читает он наш форум
почему? чем он занят?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  investorkiev написав:эх, не читает он наш форум
почему? чем он занят?

очевидно что он под каблуком у жены и бОльшую часть времени выполняет ее распоряжения, не очень разумные, учитывая что она считает что
"Покупка квартиры на «первичке» сразу отпала, так как почти все объекты при просчете давали в лучшем случае 6% годовых из-за больших площадей новостроек."
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Надстроили всего 2 этажа, слабаки))) А ведь могли и 5 этажей надстроить)

не проблема)) http://my-obolon.kiev.ua/dostoprimechat ... -doma.html

Знаю эту историю. Сосед-де6ил с деньгами и православием головного мозга - это проблема для всего дома.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:37

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Надстроили всего 2 этажа, слабаки))) А ведь могли и 5 этажей надстроить)

не проблема)) http://my-obolon.kiev.ua/dostoprimechat ... -doma.html

Знаю эту историю. Сосед-де6ил с деньгами и православием головного мозга - это проблема для всего дома.

Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
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