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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2779278027812782>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:эх, не читает он наш форум
почему? чем он занят?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  investorkiev написав:эх, не читает он наш форум
почему? чем он занят?

очевидно что он под каблуком у жены и бОльшую часть времени выполняет ее распоряжения, не очень разумные, учитывая что она считает что
"Покупка квартиры на «первичке» сразу отпала, так как почти все объекты при просчете давали в лучшем случае 6% годовых из-за больших площадей новостроек."
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Надстроили всего 2 этажа, слабаки))) А ведь могли и 5 этажей надстроить)

не проблема)) http://my-obolon.kiev.ua/dostoprimechat ... -doma.html

Знаю эту историю. Сосед-де6ил с деньгами и православием головного мозга - это проблема для всего дома.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:37

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Надстроили всего 2 этажа, слабаки))) А ведь могли и 5 этажей надстроить)

не проблема)) http://my-obolon.kiev.ua/dostoprimechat ... -doma.html

Знаю эту историю. Сосед-де6ил с деньгами и православием головного мозга - это проблема для всего дома.

Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09

  investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4


прогнозы наймана всегда идут в минус, как у кабанчика на валютной ветке. когда я за ним смотрел, он ни разу не попадал толком
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4

всем надо давно прbсмотреться. С высоты
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D1%82

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/631 ... -navigator

Он прекрасен с высоты птичьего поМёта
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12

Ненене, Максу самое время сделать визу в ЮК (если у него она не открыта еще), слетать в Манчестер (есть прямой рейс Райяна) и просмотреться к квартирке там. В долгостроке 100% будет в выиграше по сравнению с инвештором Навигатора.

зы. Я планирую в апреле-мае сгонять по кругу почета Ливерпуль-Манчестер.

ззы. Кста, в Манчестере новый проект запускают Tribeca House называется, в честь investorkiev видимо :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Кста, в Манчестере новый проект запускают Tribeca House называется, в честь investorkiev видимо
в честь richbitch memberlist.php?mode=viewprofile&u=113047
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27

  investorkiev написав:Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ

Очевидно, Найман - бідна людина? Бідолашний не закінчував ні МВА, ні технікуму радянської тоговлі?
Ніфіга не заробив на фондовій біржі? Якщо купляє "хрущі" на ДВРЗ, аби дешевше?
Чи "хрущі" під оренду зараз вигідніші, ніж новобудні "аеродроми"?

До речі, хтось з місцевих форумчан дав прогноз два роки назад, що 3к "хрущі" в Києві повинні коштувати 13 000 дол. Чекаємо(((( :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов.
А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов.
Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам.
Загоняя их в кредитное рабство на веки.


так а кто по вашему должники то ?

США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса
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