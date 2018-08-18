почему? чем он занят?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34
очевидно что он под каблуком у жены и бОльшую часть времени выполняет ее распоряжения, не очень разумные, учитывая что она считает что
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34
Знаю эту историю. Сосед-де6ил с деньгами и православием головного мозга - это проблема для всего дома.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:37
Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09
прогнозы наймана всегда идут в минус, как у кабанчика на валютной ветке. когда я за ним смотрел, он ни разу не попадал толком
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
всем надо давно прbсмотреться. С высоты
Он прекрасен с высоты птичьего поМёта
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12
Ненене, Максу самое время сделать визу в ЮК (если у него она не открыта еще), слетать в Манчестер (есть прямой рейс Райяна) и просмотреться к квартирке там. В долгостроке 100% будет в выиграше по сравнению с инвештором Навигатора.
зы. Я планирую в апреле-мае сгонять по кругу почета Ливерпуль-Манчестер.
ззы. Кста, в Манчестере новый проект запускают Tribeca House называется, в честь investorkiev видимо
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в честь richbitch memberlist.php?mode=viewprofile&u=113047
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27
Очевидно, Найман - бідна людина? Бідолашний не закінчував ні МВА, ні технікуму радянської тоговлі?
Ніфіга не заробив на фондовій біржі? Якщо купляє "хрущі" на ДВРЗ, аби дешевше?
Чи "хрущі" під оренду зараз вигідніші, ніж новобудні "аеродроми"?
До речі, хтось з місцевих форумчан дав прогноз два роки назад, що 3к "хрущі" в Києві повинні коштувати 13 000 дол. Чекаємо((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так а кто по вашему должники то ?
США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса
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