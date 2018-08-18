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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:45
Frant написав:
"Покупка квартиры на «первичке» сразу отпала, так как почти все объекты при просчете давали в лучшем случае 6% годовых из-за больших площадей новостроек."
прям таки из за больших площадей новостроек ))))))
студия 25-28, однуха 34-39, двуха 45-54
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:55
А стоит брать двуху 69 метров, например, под инвестицию?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:55
рокате заглохла
домик обвалился
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:56
asti написав:
А стоит брать двуху 69 метров, например, под инвестицию?
мало вводных
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Додано: Пон 20 січ, 2020 15:13
Alex6 написав: vladus17 написав:
Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов.
А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов.
Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам.
Загоняя их в кредитное рабство на веки.
так а кто по вашему должники то ?
США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса
Не пугайте ежика голой 0пой (с)
Тут подвох в том что они контролируют ЮСД.
А Вам, плебеям (странам 3го Мира), прийдется свою земелюшку продавать что бы с ними по долгам рассчитаться.
Потому что Вы не напечатаете ЮСД.
А набрали в долг нормально.
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vladus17
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