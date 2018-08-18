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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2779278027812782

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:"Покупка квартиры на «первичке» сразу отпала, так как почти все объекты при просчете давали в лучшем случае 6% годовых из-за больших площадей новостроек."


прям таки из за больших площадей новостроек ))))))

студия 25-28, однуха 34-39, двуха 45-54
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:55

А стоит брать двуху 69 метров, например, под инвестицию?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рокате заглохла
домик обвалился
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:56

  asti написав:А стоит брать двуху 69 метров, например, под инвестицию?

мало вводных
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:13

  Alex6 написав:
  vladus17 написав:Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов.
А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов.
Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам.
Загоняя их в кредитное рабство на веки.


так а кто по вашему должники то ?

США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса

Не пугайте ежика голой 0пой (с)
Тут подвох в том что они контролируют ЮСД.
А Вам, плебеям (странам 3го Мира), прийдется свою земелюшку продавать что бы с ними по долгам рассчитаться.
Потому что Вы не напечатаете ЮСД.
А набрали в долг нормально.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:05

  vladus17 написав:
  Alex6 написав:
  vladus17 написав:Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов.
А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов.
Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам.
Загоняя их в кредитное рабство на веки.


так а кто по вашему должники то ?

США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса

Не пугайте ежика голой 0пой (с)
Тут подвох в том что они контролируют ЮСД.
А Вам, плебеям (странам 3го Мира), прийдется свою земелюшку продавать что бы с ними по долгам рассчитаться.
Потому что Вы не напечатаете ЮСД.
А набрали в долг нормально.


как бы да, но возможности монетарных манипуляций тоже ограничены, у них уже ситуация - жареный петух в одно место

а наших долгов в чистых USD не более чем запасу в ЗВР, ОВГЗ в основном гривна, при правильных ходах нам вообще ничего не грозит
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:16

  investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4


Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме.
Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:А стоит брать двуху 69 метров, например, под инвестицию?
Да купите уже свой ярославов град
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:27

  vano80 написав:
  investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4


Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме.
Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.

Навигатор большой, вы фотки видели? Его так просто голыми руками даже целая банда лендлордов не возьмет!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:29

  Frant написав:
  PS4 написав:рокате заглохла
домик обвалился

Кулі, при акторах на самокатах - так і повинно бути!

ну як так? https://www.unn.com.ua/uk/news/1846995- ... JOjBTmQubs
Прохежий,пирода та енерго тож до КРЖН)) Та й Додіку з нами жити,покищо...
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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