Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladus17 написав:Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов. А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов. Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам. Загоняя их в кредитное рабство на веки.
так а кто по вашему должники то ?
США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса
Не пугайте ежика голой 0пой (с) Тут подвох в том что они контролируют ЮСД. А Вам, плебеям (странам 3го Мира), прийдется свою земелюшку продавать что бы с ними по долгам рассчитаться. Потому что Вы не напечатаете ЮСД. А набрали в долг нормально.
vladus17 написав:Большинство долгов номинированно в баксах. Это Триллионы долларов. А те у кого нахомяченные кубышки - их гораздо меньше. Миллиарды долларов. Поэтому я считаю что гоп-стоп будут делать как раз должникам. Загоняя их в кредитное рабство на веки.
так а кто по вашему должники то ?
США и есть главный должник, поэтому единственный выход - девальвация бакса
Не пугайте ежика голой 0пой (с) Тут подвох в том что они контролируют ЮСД. А Вам, плебеям (странам 3го Мира), прийдется свою земелюшку продавать что бы с ними по долгам рассчитаться. Потому что Вы не напечатаете ЮСД. А набрали в долг нормально.
как бы да, но возможности монетарных манипуляций тоже ограничены, у них уже ситуация - жареный петух в одно место
а наших долгов в чистых USD не более чем запасу в ЗВР, ОВГЗ в основном гривна, при правильных ходах нам вообще ничего не грозит
investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме. Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.
investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме. Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.
Навигатор большой, вы фотки видели? Его так просто голыми руками даже целая банда лендлордов не возьмет!