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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2780278127822783

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:03

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4


Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме.
Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.

Навигатор большой, вы фотки видели? Его так просто голыми руками даже целая банда лендлордов не возьмет!

да и нах бы он был нужен... пол куреневской промки зачистить нужно чтоб он хоть как-то заиграл
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:23

РОКЕТА спасена!
За даними Держстату кількість прибулих за січень-листопад 2019 року в Україну перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 16 тис. 456 осіб.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10838009-u ... stika.html
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:36

  Gastarbaiter написав:РОКЕТА спасена!
За даними Держстату кількість прибулих за січень-листопад 2019 року в Україну перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 16 тис. 456 осіб.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10838009-u ... stika.html


Не роскрыто питание, а скока этот сурплюс завез денех, тьху, топлива для РОКЕТЫ???
change_pm
 
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