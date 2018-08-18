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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:03
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме.
Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.
Навигатор большой, вы фотки видели? Его так просто голыми руками даже целая банда лендлордов не возьмет!
да и нах бы он был нужен... пол куреневской промки зачистить нужно чтоб он хоть как-то заиграл
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:23
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:36
Gastarbaiter написав:
РОКЕТА спасена!
Не роскрыто питание, а скока этот сурплюс завез денех, тьху, топлива для РОКЕТЫ???
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