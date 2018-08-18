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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:03
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме.
Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.
Навигатор большой, вы фотки видели? Его так просто голыми руками даже целая банда лендлордов не возьмет!
да и нах бы он был нужен... пол куреневской промки зачистить нужно чтоб он хоть как-то заиграл
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:23
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:36
Gastarbaiter написав:
РОКЕТА спасена!
Не роскрыто питание, а скока этот сурплюс завез денех, тьху, топлива для РОКЕТЫ???
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:22
change_pm написав: Gastarbaiter написав:
РОКЕТА спасена!
Не роскрыто питание, а скока этот сурплюс завез денех, тьху, топлива для РОКЕТЫ???
Так а много не надо. надо ровно столько, чтобы хватало на аренду в ипенях у ж\д.
Кстати, а имеющие МВА не могли бы прикинуть, скольких спекулянтов выбила с рынка остановка аркады\укрбуда? Или этой мелочью можно пренебречь на рынке?
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vano80
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:38
Gastarbaiter написав:
РОКЕТА спасена!
От туда-же :" Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:41
vano80 написав:
Так а много не надо. надо ровно столько, чтобы хватало на аренду в ипенях у ж\д.
Кстати, а имеющие МВА не могли бы прикинуть, скольких спекулянтов выбила с рынка остановка аркады\укрбуда? Или этой мелочью можно пренебречь на рынке?
Корпорация “Укрбуд” может оставить без жилья около 40 тысяч инвесторов
по Оркаде нужно гуглить, но думаю тысяч 20 там наберется.
Нормальная стерилизация денежной массы инвесторов.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:47
vano80 написав:
Кстати, а имеющие МВА не могли бы прикинуть, скольких спекулянтов выбила с рынка остановка аркады\укрбуда? Или этой мелочью можно пренебречь на рынке?
Они перекинулись на Варшавский плюс, в первый день продаж в 4-м доме однушки 36кв.м до 11 утра размели.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55
Коммерческая энциклопедия М.-Ротшильда 1905 года неожиданно открыла мне глаза на причины снобизма одесситов по отношению к Киеву, где живут "те, кто не доехал до Москвы". Как сообщает издание, на описываемый период Киев - это 248,75 тысяч жителей, региональный центр торговли сахаром и скотом. А вот Одесса - 405 тыс. жителей, четвертый город в империи после Петербурга, Москвы и Варшавы, а по торговому значению - третий. "Разрастается и развивается въ коммерческомъ отношенiи съ чисто американской энергій; съ укрѣпленіемъ русскаго вліянія на востокѣ несомнѣнно еще поднимется".
Вот и думай что перспективнее. Я ставлю на Киев.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:17
investorkiev написав:
съ укрѣпленіемъ русскаго вліянія на востокѣ несомнѣнно еще поднимется". Вот и думай что перспективнее. Я ставлю на Киев.
а че не на донецк? влияние русскае укрепилось пуще прежнего
главное оружие рашистов - ложь
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