Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: съ укрѣпленіемъ русскаго вліянія на востокѣ несомнѣнно еще поднимется". Вот и думай что перспективнее. Я ставлю на Киев.
а че не на донецк? влияние русскае укрепилось пуще прежнего
Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.
А где сделки регистрировать? В реестре дыры? Или в украинском реестре? Если в укоаинском, то высока вероятность что у квартиры может уже более 3х лет быть новый собственник, какой-нибудь герой ДНР. И кто из нотариусов оформляет? И как из своего свежекупленного жилья выкуривать героев ДНР? Или брать справку о прописанных? А где ее брать? А коммуналь кому и как платить? Говорят в дыре с этим строго. Одни вопросы. Интересные.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 20 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:И как из своего свежекупленного жилья выкуривать героев ДНР?
силой убеждения. вдвоём с наташей у вас всё выйдет. налетай, торопись...
Я развиваю мысль об обогащении на недвиге. Ведь если "реинтеграция", то придется многие институты госуправления дыры признать. Народный нотариат, права новых собственников, я уже про всю эту 3.14здоту "защищавшую право народа донбасса на самоопределение" даже не вспоминаю. Звучит легко: "реинтеграция". Начинаешь думать о деталях, понимаешь, что пц.
investorkiev написав:Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.
конечно выстрелит! покупал уже что-то или планируешь? одна круша за 60 это сколько однушек в донецке? надо быстрее брать пока не стрельнуло!