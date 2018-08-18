Додано: Пон 20 січ, 2020 22:51

investorkiev написав: Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться. Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.

конечно выстрелит! покупал уже что-то или планируешь? одна круша за 60 это сколько однушек в донецке? надо быстрее брать пока не стрельнуло! на ОЛХ 5-6 тыс за однуху начинается. только представь 5 круш это 50 однушек в донецке! срочно надо брать, конечно все туда поедут сразу. сколько там на блокпосту можно за раз протянуть?уже изучаю инструкцию по вывозу заработанного на скупке однушек:Dменя только беспокоит, если все рванут в донецк, в киеве кто покупать то будет?о, я придумал! киев потянется в донецк, а москва - в киев! рокета везде! но это не точно