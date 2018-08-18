RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2781278227832784

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:11

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав: съ укрѣпленіемъ русскаго вліянія на востокѣ несомнѣнно еще поднимется". Вот и думай что перспективнее. Я ставлю на Киев.

а че не на донецк? влияние русскае укрепилось пуще прежнего



Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.

А где сделки регистрировать? В реестре дыры? Или в украинском реестре? Если в укоаинском, то высока вероятность что у квартиры может уже более 3х лет быть новый собственник, какой-нибудь герой ДНР. И кто из нотариусов оформляет? И как из своего свежекупленного жилья выкуривать героев ДНР? Или брать справку о прописанных? А где ее брать? А коммуналь кому и как платить? Говорят в дыре с этим строго. Одни вопросы. Интересные.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 20 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 33143
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:15

  airmax78 написав:И как из своего свежекупленного жилья выкуривать героев ДНР?

силой убеждения.
вдвоём с наташей у вас всё выйдет.
налетай, торопись...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14331
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 4139 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:21

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:И как из своего свежекупленного жилья выкуривать героев ДНР?

силой убеждения.
вдвоём с наташей у вас всё выйдет.
налетай, торопись...

Я развиваю мысль об обогащении на недвиге. Ведь если "реинтеграция", то придется многие институты госуправления дыры признать. Народный нотариат, права новых собственников, я уже про всю эту 3.14здоту "защищавшую право народа донбасса на самоопределение" даже не вспоминаю. Звучит легко: "реинтеграция". Начинаешь думать о деталях, понимаешь, что пц.
airmax78
 
Повідомлень: 33143
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Решил загуглить. Короче, Трибека, все плохо. В Донецке рОкете не дадут стартануть. Абсолютно нелетная погода:
https://dnews.dn.ua/news/685728
airmax78
 
Повідомлень: 33143
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:51

  investorkiev написав:Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.


конечно выстрелит! покупал уже что-то или планируешь? одна круша за 60 это сколько однушек в донецке? надо быстрее брать пока не стрельнуло! на ОЛХ 5-6 тыс за однуху начинается. только представь 5 круш это 50 однушек в донецке! срочно надо брать, конечно все туда поедут сразу. сколько там на блокпосту можно за раз протянуть?

уже изучаю инструкцию по вывозу заработанного на скупке однушек нала :D
Зображення

меня только беспокоит, если все рванут в донецк, в киеве кто покупать то будет?
о, я придумал! киев потянется в донецк, а москва - в киев! рокета везде! но это не точно
Востаннє редагувалось trololo в Пон 20 січ, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:11

  investorkiev написав:
Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.


Думаю, еще лет сто Сомалиленд будет перспективнее, чем этот зверинец ЛДНР с новым видом диких животных под названием донбасяне. Дикарские края остаются дикарскими на века.
Туда нормальные люди, тем более с деньгами, никогда уже не поедут.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7709
З нами з: 14.11.11
Подякував: 328 раз.
Подякували: 3836 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:13

  Libo написав:
  investorkiev написав:
Кстати, донецкая недвига может выстрелить ракетой легко - там цены сейчас ниже чем в любом другом облцентре (ну кроме Луганска))). Так что тот кто поскупает там недвигу перед реинтеграцией может озолотиться.


Думаю, еще лет сто Сомалиленд будет перспективнее, чем этот зверинец ЛДНР с новым видом диких животных под названием донбасяне. Дикарские края остаются дикарскими на века.
Туда нормальные люди, тем более с деньгами, никогда уже не поедут.
:lol: :lol: :lol:

путин скажет, и все пойдут инвестировать! подмигнет так игриво, даже без угроз - и наперегонки побегут! таков хитрец, многоходовец! видели, что бы кто-то отказывал путину? я нет. то то же. будет донецк богатый и красивый как грозный!

а американцам доступ закроют, и их грязным необеспеченным бумажкам. это все знают, после того, что они на донбассе натворили!! пусть локти блекрок кусает, фигушки им!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:19

  trololo написав:путин скажет, и все пойдут инвестировать! подмигнет так игриво, даже без угроз - и наперегонки побегут! таков хитрец, многоходовец! видели, что бы кто-то отказывал путину? я нет. то то же. будет донецк богатый и красивый как грозный!


Путин сначала должен в своей засранной рашке мусорники и туалеты построить, чтобы граждане великой энергетической державы на морозе не срали.
Потом только очередь донбасян. А пока пусть прыгают по териконам.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7709
З нами з: 14.11.11
Подякував: 328 раз.
Подякували: 3836 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2781278227832784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17433 2790508
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 22:56
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.