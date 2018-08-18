Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Макс, если уже такой финансовый эксперт как Эрик Найман сделал первый шаг к лендлордизму, при этом похоже он купил какой-то хрущ, то Вам самое время присмотреться к стояку какого-нибудь Навигатора от ДБК-4
Откуда ж в навигаторе стояк, там космонавты должны были выкупить все еще на яме. Учитывая увлечение лордизмом, интересно, сколько таких квартир в нынешних новостройках, там хотя бы половина настоящих жильцов наберется, ну тем которым не пофиг что будет с домом, которые не собираются избавляться от "актива" при первом же случае.
Навигатор большой, вы фотки видели? Его так просто голыми руками даже целая банда лендлордов не возьмет!
да и нах бы он был нужен... пол куреневской промки зачистить нужно чтоб он хоть как-то заиграл
Не роскрыто питание, а скока этот сурплюс завез денех, тьху, топлива для РОКЕТЫ???
Так а много не надо. надо ровно столько, чтобы хватало на аренду в ипенях у ж\д. Кстати, а имеющие МВА не могли бы прикинуть, скольких спекулянтов выбила с рынка остановка аркады\укрбуда? Или этой мелочью можно пренебречь на рынке?
vano80 написав:Так а много не надо. надо ровно столько, чтобы хватало на аренду в ипенях у ж\д. Кстати, а имеющие МВА не могли бы прикинуть, скольких спекулянтов выбила с рынка остановка аркады\укрбуда? Или этой мелочью можно пренебречь на рынке?
Корпорация “Укрбуд” может оставить без жилья около 40 тысяч инвесторов
по Оркаде нужно гуглить, но думаю тысяч 20 там наберется.
Нормальная стерилизация денежной массы инвесторов.
vano80 написав:скольких спекулянтов выбила с рынка остановка аркады\укрбуда? Или этой мелочью можно пренебречь на рынке?
Они перекинулись на Варшавский плюс,
мелочь в виде спекулянтов на недвиге пытается паразиторовать на еще более бедной мелочи в виде будущих покупателей-жильцов. А тем временем.....
У листопаді 2018 року "Київметробуд" переміг у тендері щодо будівництва лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар вартістю 5,98 млрд грн.
Відповідно до укладеного договору "Київський метрополітен" мав перерахувати "Київметробуду" аванс у розмірі 30% від суми договору, який треба було використати за три місяці.
Разом з тим 20 грудня 2018 року сторони уклали додаткову угоду, якою збільшили розмір авансу з 30% до 95%. При цьому строк його використання збільшили з 3 до 24 місяців.
Підставою для таких дій стала відповідна постанова Кабміну екс-прем'єра Гройсмана від 18 грудня 2018 року.
Як вказує слідство, ухвалення цієї постанови було пролобійоване за допомогою "корупційних зв’язків в Кабінеті міністрів" .
У період з 16.01.2019 по 25.03.2019 за даними сайту "Spending.gov.ua" 2,5 млрд грн бюджетних коштів в якості попередньої оплати було перераховано на рахунок ПАТ "Київметробуд".
Як встановило слідство, у травні 2019 року посадові особи "Київметробуду" розмістили понад 1 млрд грн бюджетних коштів на депозитних рахунках в "Укргазбанку" для отримання відсотків та власного прибутку. Отримані прибутки, у вигляді відсотків від депозитних договорів, "Київметробуд" перевів на рахунки ТОВ "Профі-факторинг". А останнє, у свою чергу, перерахувало ці гроші на рахунки ТОВ "Деорбуд", ТОВ "ФК "Фактор-сервіс", ТОВ "РУЛ", ПП "Авен-Єзєр" та ТОВ "Фактор Стандарт". 10 грудня суд наклав арешт на ці рахунки.
и молвил главный инженер: "Метро хотели? Вот вам х@р! отбросим нафиг сантименты нам надо бы срубить проценты а вы, друзья, как ни старайтесь за час с массива выбирайтесь не под землёй, а на трамвае..." Со сроком снова нае...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
lejko_vit написав:" Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"
и еще немножечко "оптимизма". Торговые сети уже чувствуют спад в покупках населением. Когда то этот спад доберётся и до КРЖН.
получается, что по факту в Украине постоянно живет уже не только меньше 42 млн, но и меньше 40 млн. Некоторые эксперты даже озвучивают цифру реальной численности населения в 36-37 млн человек.
И, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, это уже сказывается на потреблении основных товаров.
"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Понятно, что идет снижение потребления, тем более, что благосостояние людей растет не быстро и они не могут покупать больше товаров.
Сужение рынка сбыта уже сказалось на показателях промышленности. Так, по данным Госстата, производство продуктов питания упало в 2018 году на 1,5%. А за 11 месяцев 2019 года — еще на 1,1%. При этом некоторые категории обвалились более существенно, скажем, производство сыра — больше чем на 11%, сливочного масла — на 16%, колбас — почти на 6% и т.д.
Глава набсовета компании "Молочный альянс (ТМ «Яготинське) Сергей Вовченко говорит, что на объемах производства молочки сказывается масса факторов. "По сырам и маслу, к примеру, идет сокращение из-за обвала мировых цен. Если в 2018 году экспортировали масло по 4,5-4,8 тысяч долларов за тонну, то в этом году со второго квартала цена — фактически на уровне себестоимости. Но и невысокое потребление сказывается. Правда, тут главная причина — не столько миграция, сколько низкая платежеспособность. Объемы потребления молочных продуктов у нас вдвое ниже, чем в Европе
Скоро будет акция: Купи 365 пачек масла "Яготинское" -получи 365 дней сниженных процентов по ипотеке на новострой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s