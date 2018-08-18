lejko_vit написав: " Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб" " Всього ж за 11 місяців минулого року було зафіксовано природний спад населення – 533,7 тис. осіб"

получается, что по факту в Украине постоянно живет уже не только меньше 42 млн, но и меньше 40 млн. Некоторые эксперты даже озвучивают цифру реальной численности населения в 36-37 млн человек.



И, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексея Дорошенко, это уже сказывается на потреблении основных товаров.



"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Понятно, что идет снижение потребления, тем более, что благосостояние людей растет не быстро и они не могут покупать больше товаров.

Сужение рынка сбыта уже сказалось на показателях промышленности. Так, по данным Госстата, производство продуктов питания упало в 2018 году на 1,5%. А за 11 месяцев 2019 года — еще на 1,1%. При этом некоторые категории обвалились более существенно, скажем, производство сыра — больше чем на 11%, сливочного масла — на 16%, колбас — почти на 6% и т.д.

Глава набсовета компании "Молочный альянс (ТМ «Яготинське) Сергей Вовченко говорит, что на объемах производства молочки сказывается масса факторов. "По сырам и маслу, к примеру, идет сокращение из-за обвала мировых цен. Если в 2018 году экспортировали масло по 4,5-4,8 тысяч долларов за тонну, то в этом году со второго квартала цена — фактически на уровне себестоимости. Но и невысокое потребление сказывается. Правда, тут главная причина — не столько миграция, сколько низкая платежеспособность. Объемы потребления молочных продуктов у нас вдвое ниже, чем в Европе

и еще немножечко "оптимизма". Торговые сети уже чувствуют спад в покупках населением. Когда то этот спад доберётся и до КРЖН.Скоро будет акция:Купи 365 пачек масла "Яготинское" -получи 365 дней сниженных процентов по ипотеке на новострой